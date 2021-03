Chi-Cafe balance: Die gesunde Kaffee-Alternative für ein gutes Bauchgefühl

Kaffee ist hierzulande das beliebteste Getränk. Kaffee kann jedoch auch Magen und Darm belasten sowie die Mineralstoff-Versorgung beeinträchtigen. Viele Menschen leiden zudem unter einer Kaffeeunverträglichkeit. Chi-Cafe balance wurde von Dr. L.M. Jacob entwickelt, um Genuss mit Gesundheit zu vereinen, und ist nach dem chinesischen Wort "Chi" benannt, das Lebenskraft bedeutet.

Er ist besonders mild und gut für Darm und Verdauung. Das kaffeehaltige Getränkepulver besteht aus erlesenen, schonend gerösteten Kaffeesorten, Ballaststoffen aus der Akazienfaser, Magnesium, Calcium sowie Auszügen aus grünen Kaffeebohnen, Guarana, Reishi-Pilz, Ginseng und Granatapfel.

Mit Chi-Cafe tun Sie aber nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern auch anderen. Wie alle Chi-Cafes trägt Chi-Cafe balance das OM GUARANTEE(TM)-Label, was bedeutet: Wer eine Dose kauft, versorgt ein Kind in Not mit einer vollwertigen, pflanzlichen Mahlzeit.

Chi-Cafe balance enthält basische Mineralstoffe

Gewöhnlicher Kaffee führt sowohl zu einer verminderten Aufnahme von Calcium und Magnesium als auch zu einer vermehrten Ausscheidung über den Urin, was sich negativ auf die Mineralstoff-Balance auswirkt. Chi-Cafe balance enthält die wertvollen Mineralstoffe Magnesium und Calcium in organisch gebundener Form und kann so Mineralstoffverluste ausgleichen.

Drei Tassen Chi-Cafe balance decken den Tagesbedarf an Magnesium zu etwa 40 % und von Calcium zu ca. 30 %. Calcium und Magnesium tragen zu einem normalen Energie-Stoffwechsel bei; Calcium unterstützt die normale Funktion von Verdauungsenzymen und den Erhalt von Knochen und Zähnen. Das enthaltene Magnesium stellt auch einen natürlichen Koffein-Ausgleich dar. Es trägt zur normalen psychischen sowie Muskel- und Nervenfunktion sowie zur Verminderung von Müdigkeit bei.

Chi-Cafe balance liefert ernährungswissenschaftlich besonders wichtige Ballaststoffe

Die Hauptzutat im Chi-Cafe balance ist die Akazienfaser, die zu 90 % aus löslichen Ballaststoffen besteht und reich an Calcium ist. Drei Tassen Chi-Cafe balance liefern etwa 10 g des Akazienfaser-Ballaststoffes (Arabinogalaktan). Damit hilft Chi-Cafe balance eine wichtige Versorgungslücke zu schließen, denn die Nationale Verzehrsstudie II zeigt, dass die meisten Deutschen zu wenig Ballaststoffe verzehren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt die tägliche Aufnahme von mindestens 30 g Ballaststoffen. Doch etwa 68 % der Männer und 75 % der Frauen erreichen den empfohlenen Wert nicht. Die durchschnittliche Zufuhr beträgt 24 g pro Tag. Chi-Cafe balance kann somit einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der empfohlenen Ballaststoff-Zufuhr leisten.

Chi-Cafe balance regt an, nicht auf

Die anregende Wirkung von Koffein wird von den meisten geschätzt, denn das Koffein kann die Aufmerksamkeit erhöhen und die Konzentration verbessern. Bei einigen führt das Koffein jedoch auch zu Beschwerden und der Unverträglichkeit von Kaffee.

Chi-Cafe balance enthält eine Kombination von Koffein aus Guarana und Kaffee. Das Koffein aus gewöhnlichem Kaffee regt direkt an. Aus Guarana wird Koffein dagegen langsamer freigesetzt, da es in der Pflanze an Gerbstoffe gebunden ist. Dies sorgt für eine mildere und länger anhaltende Wirkung. Eine Tasse Chi-Cafe balance enthält ca. 75 mg Koffein, was dem Koffeingehalt von normalem Filterkaffee entspricht.

Ein echter veganer Genuss - ohne Zusatzstoffe, Zucker, Laktose, Gluten und Fett

Chi-Cafe balance verbindet sanfte Anregung mit gesundem Genuss. Neben den positiven Gesundheitseffekten schmeckt Chi-Cafe balance richtig lecker und kommt ganz ohne Zucker- und Fettzusatz, künstliche Aromen und Zusatzstoffe aus. Die Akazienfaser-Ballaststoffe verleihen dem Chi-Cafeein samtig-zartes Mundgefühl. So kann auch auf die in kaffeehaltigen Getränkepulvern üblichen gehärteten Fette verzichtet werden. Auch in kalten Flüssigkeiten ist Chi-Cafe balance gut löslich und eignet sich daher hervorragend für eine Kaffee-Erfrischung im Sommer! Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, denn auch in Nachspeisen oder Gebäck ist der Chi-Cafe balance ein echtes Highlight.

Gutes tun kann so einfach sein

Von den Drs. Jacob 1997 gegründet, verfolgt Dr. Jacob's Medical seit fast 25 Jahren das Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, ein langes, gesundes Leben zu führen. Dazu gehören ethisches Handeln und ausschließlich vegetarische und vegane Gesundheitsmittel.

Diese Aufgabe ist während der Corona-Pandemie wichtiger denn je. Nach UN-Schätzungen verhungern in Folge der Corona-Maßnahmen mehr Menschen - vor allem Kinder - als an der Erkrankung versterben. Seit Mai 2020 unterstützt Dr. Jacob's Medical daher die Verteilung vollwertiger, pflanzenbasierter Mahlzeiten an Kinder in Not. Daraus ist mit der ersten OM GUARANTEE-Zertifizierung in Deutschland ein dauerhaftes Engagement geworden. OM GUARANTEE(TM) ist eine Charity-Organisation, die weltweit Kinder in Not mit gesunden Mahlzeiten versorgt, sich aber auch für Klima- und Tierschutz einsetzt.

Mit dem OM GUARANTEE-Label auf unserem Chi-Cafe wird Helfen noch einfacher. Für jeden gekauften Chi-Cafe erhält ein Kind in Not eine vollwertige, pflanzliche Mahlzeit. Weitere Infos: www.omguarantee.com und www.drjacobs.de/OMG

In Apotheken erhältlich

Erhältlich ist Chi-Cafe in Apotheken - der beste Ort für gesunden Kaffeegenuss. Mehr Infos zu Chi-Cafe finden Sie auf www.chi-cafe.de.

Probieren Sie auch die anderen Chi-Cafe-Sorten:

Chi-Cafe classic - der Klassiker mit Reishi-Pilz und Ginseng

Chi-Cafe bio - Chi-Cafe in Bio-Qualität

Chi-Cafe proactive - orientalischer Genuss mit arabischen Kaffeegewürzen

Chi-Cafe free - entkoffeinierter Kaffee-Genuss

ReiChi Cafe - cremiger Genuss mit Reishi-Pilz & Kokos

Quelle: Dr. Jacob's Medical GmbH (ots)