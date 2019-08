Die Personalisierung von Kleidung

Ganz gleich wo man das allgemeine Interesse auf sich lenken will - auf Messen mit Verkaufsständen von Mitbewerbern, in einer Menschenansammlung oder wo auch immer.

Überall sind lustige T-Shirts mit frechen Sprüchen hervorragend dazu geeignet um das Interesse der Menschen auf die eigene Person zu lenken. Natürlich kann man personalisierte Kleidung auch zu Marketingzwecken nutzen: Was sind eigentlich die Kleidungsstücke die am häufigsten personalisiert werden?



Personalisierte T-Shirts



Personalisierte Leibchen sind meistens aus hochwertigem Baumwollstoff hergestellt und in unterschiedlichen Ausführungen für männliche und weibliche Kunden und natürlich auch für Kinder erhältlich. Solche T-Shirts sind für Erwachsene und für Kinder in unterschiedlichen Größen verfügbar, verfügen über verschiedene Stellen zur Personalisierung und können mit unterschiedlichen Drucktechniken bearbeitet werden. Der Druck befindet sich meistens im Brustbereich, auf der linken Brustseite oder auf einem der Ärmel. Man hat auch die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Farben.



Personalisierte Poloshirts



Poloshirts können mit drei unterschiedlichen Drucktechniken individualisiert werden. Der zu personalisierende Bereich kann sich an drei Stellen befinden: am Ärmel, an der Brust zentral angebracht oder an der linken Brust. Diese Kleidungsstücke bestehen aus hochwertigem Baumwollstoff und sind für männliche und weibliche Kunden erhältlich, für Kinder steht ebenfalls ein Modell zur Verfügung. Die Farbe des personalisierten Poloshirts kann man aus sechs unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen.



Personalisierte Kappen



Nahezu jeder trägt Kappen zur Abschirmung der Sonneneinstrahlung und um auch im Freien von möglichst viel Menschen wahrgenommen zu werden. Dazu ist eine Kappe aus Baumwolle nahezu ideal. Man hat die Auswahl zwischen drei Stellen zur Personalisierung und kann die Farbe der Kappen aus vielen Möglichkeiten wählen.



Personalisierte Bandanas



Dieses Produkt wird aus Polyester oder Baumwolle hergestellt und ist eine hervorragende Kopfbedeckung für den Sport. Es stehen zahlreiche Farben zur Wahl. Es handelt sich dabei um ein quadratisches Tuch, meist 60 cm × 60 cm groß, das als Kopftuch getragen wird. Zur Fixierung wird das Tuch am Hinterkopf zusammengebunden. Personalisiert wird es meistens per Transferdruck.

---