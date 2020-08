Öle aus Mandeln, Hanf- und Maracujasamen: Kostbares Superfood für die Haut

Dass der Verzehr hochwertiger Pflanzenöle wie Oliven- oder Leinöl gut für die Gesundheit ist, hat sich inzwischen herumgesprochen. Immer mehr Menschen nutzen sie aber auch zur Hautpflege, denn native Pflanzenöle enthalten viele kostbare Inhaltsstoffe, im Idealfall in Bio-Qualität und ohne künstliche Zusätze. Damit sind sie von Natur aus "clean".

Außerdem werden die kaltgepressten Poweröle im Gegensatz zu Produkten, die Mineralöl enthalten, vollständig von der Haut aufgenommen. Neben dem Öl aus den Samen der Trendpflanze Hanf erobert jetzt ein weiteres "Superfood" die Badezimmer von Naturkosmetikfans: Maracujasamenöl.



"Pflanzenöle zählen zum Kostbarsten, was die Natur zu bieten hat. Durch ihren natürlichen Reichtum an Mineralien, Vitaminen und essentiellen Fettsäuren liefern sie alles, was die Haut braucht, um gesund, schön und gut geschützt zu sein", sagt Maria von Känel, Produktmanagerin beim Bio- und Naturkosmetikhersteller PRIMAVERA aus dem Allgäu.

Naturreine Bio-Pflegeöle werden aus den Früchten, Nüssen und Samen von Pflanzen gewonnen. Durch schonende Kaltpressung bleiben die Wirk- und Vitalstoffe geschützt. Im Gegensatz zu Mineralölen, die in vielen konventionellen Pflegeprodukten enthalten sind und sich wie ein Film auf die Haut legen, werden native Pflanzenöle vollständig aufgenommen. Weil sie den natürlichen Bestandteilen des menschlichen Hautfetts entsprechen, können sie tief in die Haut eindringen und sie intensiv pflegen. Pflanzenöle fördern die Zellregeneration der Haut, unterstützen den Stoffwechsel, spenden intensiv Feuchtigkeit und stärken die natürliche Schutzbarriere. Mandelöl in Bio-Qualität wird schon lange als universell einsetzbares und gut mischbares Pflegeöl geschätzt.

Hanf: Trendpflanze mit Starqualitäten

Zu den derzeit begehrtesten Trendprodukten zählt Hanföl. Das Öl aus den Samen der Pflanze gilt als Geheimtipp für gesunde, strahlende Haut. Es ist reich an ungesättigten Fettsäuren wie Linolsäure, einem natürlichen Inhaltsstoff, der für seine beruhigende Eigenschaft bekannt ist. Das nussig-krautig duftende, reichhaltige Öl hat sich besonders in der Pflege trockener, anspruchsvoller Haut bewährt. Es stärkt, beruhigt, regeneriert und lindert Rötungen und ist daher auch ideal zur vorbeugenden Spezialpflege bei zu Neurodermitis oder Schuppenflechte neigender Haut sowie zur Narbenpflege geeignet. Das Hanfsamenöl bio von PRIMAVERA ist auf der diesjährigen Naturkosmetik-Leitmesse VIVANESS mit dem Best New Product Award 2020 ausgezeichnet worden.

Maracujasamenöl: Nahrung und Schutz für pflegebedürftige Haut

Was beim Verzehr der Frucht meist achtlos beiseitegelegt wird, spielt bei der Erzeugung von Maracujasamenöl in Bio-Qualität die Hauptrolle: die Kerne. Auf der Haut hinterlässt das in Kaltpressung gewonnene Öl einen angenehm nussigen, leicht fruchtigen Duft und ein samtiges Gefühl. Durch den hohen Gehalt an Linolsäure und Vitamin A ist Maracujasamenöl wahres "Superfood für die Haut": Es wirkt regenerierend, nährend, entzündungshemmend und sorgt für einen natürlichen Glow. Maracujasamenöl eignet sich ideal für müde, feuchtigkeitsarme Haut, aber auch für ölige Mischhaut. Das Trendöl kann in selbstgemachten Pflegeölmischungen eingesetzt oder tropfenweise der Tagespflege beigemischt werden.

Ökotest: "Sehr gut" für das Mandelöl bio von PRIMAVERA

Apropos "clean beauty": In einer Untersuchung der renommierten Zeitschrift "Ökotest" hat das Mandelöl bio von PRIMAVERA kürzlich die Bestnote erhalten. Getestet wurden 20 Körperöle, die in einer 100-Milliliter-Abfüllung angeboten werden, darunter neben zertifizierter Naturkosmetik auch konventionelle Produkte. Bei der Untersuchung ging es um die Frage, ob problematische, allergieauslösende Stoffe oder Erdölderivate enthalten sind.

Das Ergebnis: Im Mandelöl bio von PRIMAVERA wurden keinerlei bedenkliche oder umstrittenen Inhaltsstoffe nachgewiesen. Wie alle Produkte des Allgäuer Bio- und Naturkosmetikherstellers ist es durch NaTrue zertifiziert, vegan und tierversuchsfrei. Es ist kaltgepresst, weder desodoriert noch entfärbt und enthält alle wichtigen essentiellen Fettsäuren, Spurenelemente und Hautbarriere-Bestandteile, die ein Pflanzenöl wertvoll machen.

Hochwertige Pflanzenöle: Ideale Grundlage für Selbstgemachtes

Die intensiv pflegenden und schützenden Eigenschaften von naturreinen Pflanzenölen wusste schon Kleopatra zu schätzen: Sie soll ihre Haut mit kostbarem Mandelöl verwöhnt und sich mit betörendem Rosenwasser beduftet haben. Auch bei den alten Griechen hatten Bäder und Massagen mit duftenden Ölen im Alltag einen wichtigen Stellenwert. In der indischen Heiltradition des Ayurveda werden seit Jahrtausenden stärkende Kräuteröle auf Basis von Sesam- und Mandelöl für die Körper- und Haarpflege eingesetzt.

Fette Pflanzenöle sind aber nicht nur kostbare Heil- und Hautpflegemittel. Sie sind auch die ideale Grundlage für selbstgemachte Mischungen mit ätherischen Ölen. Am besten werden sie übrigens direkt nach dem Baden oder Duschen auf der feuchten Haut angewendet, damit sie leichter einziehen und Feuchtigkeit in die Haut transportieren können. Alternativ kann die Haut vor dem Einölen mit einem Pflanzenwasser besprüht werden.

Reichhaltiger Körperbalsam mit Hanfsamenöl

25 g Sheabutter bio

20 ml Hanfsamenöl bio

5 Tropfen ätherischen Öl Lavendel fein bio

5 Tropfen ätherisches Öl Mandarine rot bio

Sheabutter im Wasserbad schmelzen. Hanfsamenöl und ätherische Öle hinzugeben. Alles gut vermischen und in einen sauberen Glastiegel geben. Bei Bedarf auf die betroffenen Stellen wie z. B. raue Ellenbogen geben und sanft einmassieren.

Maracujasamenöl als Glow-Booster für sonnengeküsste Haut

30 ml Maracujasamenöl bio

4 Tropfen ätherisches Öl Orange bio

2 Tropfen ätherisches Öl Benzoe Siam

Die ätherischen Öle mit dem Maracujasamenöl mischen und tropfenweise auf die gereinigte, feuchte Haut auftragen.

Haarpflegespray mit Maracujasamenöl für sonnenstrapazierte Haare

10 ml Maracujasamenöl bio

40 ml Orangenblütenwasser bio

Zusammen in eine Sprühflasche geben und vor Gebrauch gut schütteln. Auf trockene oder feuchte Haare sprühen, einkneten, fertig.

Leichte Schüttelemulsion für empfindliche Haut

50 ml Mandelöl bio

50 ml Rosenwasser bio

Direkt in der Flasche mischen und vor dem Auftragen immer gut schütteln.

Quelle: PRIMAVERA LIFE (ots)