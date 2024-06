Ist Lottoland seriös? Fakten über den etablierten Lottoanbieter

Lottospieler kennen die Spannung, welche die Ziehung der Glückszahlen erzeugen kann. Vor der Ziehung wird oft heiß diskutiert, welche Träume mit einem Gewinn verwirklicht werden können. Für viele Glücksritter ist der Gang zur örtlichen Lottoannahmestelle zur Routine geworden und nicht selten wird der Weg auch bei ungünstigsten Witterungsverhältnissen als Pflichttermin angesehen. Der Traum von einem Jackpot kann aber in unserer digitalen Welt auch innerhalb der eigenen vier Wände wahr werden. Digitale Lottoanbieter sorgen dafür, dass ein Lottofreund den Tipp von der eigenen Couch abgeben kann. Die digitalen Lottoanbieter werden von den Kunden wohlwollend aufgenommen, da Anbieter wie Lottoland auch exotische Lotterien anbieten, die mit hohen Gewinnchancen und gigantischen Jackpots locken. Die Digitalisierung hat unsere Welt verkleinert und durch die allgemeine Vernetzung hat ein Lottospieler die freie Auswahl und kann an der passenden Lotterie digital teilnehmen.

Die fortschreitende Digitalisierung hat aber auch ihre Schattenseiten, da immer mehr unseriöse Lottoanbieter auf den Markt drängen und dem Ruf einer ganzen Branche schaden. Diese schwarzen Schafe der Lottobranche agieren unseriös und locken mit Angeboten, die ein seriöser Anbieter niemals abgeben würde. Die Folge dieser Angebote sind nicht vorgenommene Auszahlungen, manipulierte Ausspielungen und die Weitergabe persönlicher Kundeninformationen. Illegale Anbieter verunsichern besonders Lottoeinsteiger, welche das digitale Lottospiel testen wollen. Lottoland, als etablierter und seriöser Anbieter distanziert sich klar von dubiosen Machenschaften und setzt auf ein legales und sicheres Lottospiel, bei dem die Partnerschaft zwischen Anbieter und Kunde das höchste Gut darstellt. Diese geschäftliche Grundlage basiert auf einer gültigen Lizenz, die eine rechtliche Grundlage darstellt, um ein seriöses Angebot offerieren zu dürfen. Ein Anbieter wie Lottoland spielt mit offenen Karten und es lohnt sich, Erfahrungsberichte von Kunden zu sichten, die langjährig auf Lottoland vertrauen. In den Erfahrungsberichten über Lottoland werden die schnellen und sicheren Auszahlungen hervorgehoben, welche ein Kernthema der Partnerschaft darstellen.

Hier werden nachfolgend eine Fragen der Community von Lottoland geklärt:

„Lottoland hat sich über die Jahre am Markt etabliert und ist stolz auf eine große Kundenbasis. Kein Kunde würde behaupten, dass Lottoland illegal arbeitet und Auszahlungen nicht zeitnah auf das Konto des Gewinners überwiesen werden. Lottoland spielt grundsätzlich mit offenen Karten und es wird klar kommuniziert, dass es bei einem Lottospiel keine Gewinngarantie gibt – es können Gelder verloren gehen. Den meisten Lottospielern ist das Risiko bewusst und die Dienstleistungen des Anbieters erfreuen sich eines regen Zulaufs. Die Medien beobachten die digitalen Lottoanbieter ganz genau, da von diesen Anbietern Lotterien angeboten werden, welche den höchsten Jackpot anbieten. Der Gewinn eines Jackpots ist den Medien immer einen Bericht wert und immer öfter können sich Kunden von digitalen Lotterien über einen Gewinn freuen. Wird ein Gewinn verzeichnet, so ist es für den Kunden wichtig, einen Lottoanbieter gewählt zu haben, der eine sofortige Auszahlung garantiert. Aber es sind nicht nur die Auszahlungen, die einen Lottoanbieter auszeichnen. Zu einem guten Kundenservice gehören eine seriöse Kundenkommunikation, eine hohe Reputation und langjährige eine langjährige Erfahrung. Diese Punkte können dubiose Anbieter nicht abdecken und wenn im schlimmsten Fall keine Auszahlungen vorgenommen werden, schadet der unseriöse Anbieter dem Ansehen einer ganzen Branche.

Der Lottoland Unternehmensgruppe ist sich zu jedem Zeitpunkt bewusst, dass Kunden ihr persönliches Geld dem Unternehmen anvertrauen. Für dieses Vertrauen bedankt sich Lottoland mit sofortigen Auszahlungen. Eine nicht vorgenommene Auszahlung würde bedeuten, dass Lottoland illegal arbeitet, und diesen Vorwurf wird ein Interessent in keinem Erfahrungsbericht und in keiner Bewertung vorfinden. Auch verzögerte Auszahlungen entsprechen nicht der Firmenphilosophie und werden in keiner Bewertung erwähnt. Der Anbieter lebt von einer hohen Reputation und seinem Standing innerhalb der Branche. In der Vorweihnachtszeit vertrauen viele Neukunden auf den Anbieter Lottoland. Dies hat einen guten Grund, da in diesen Tagen die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie ansteht. El Gordo, was übersetzt „Der Fette“ bedeutet fasziniert die Lottowelt und die Lotterie lockt mit sehr hohen Gewinnchancen und einem gigantischen Jackpot. Wäre Lottoland illegal und würde unseriös agieren, dürfte die staatliche Lotterie von Lottoland nicht angeboten werden. Vielmehr finden sich in den Medien immer mehr Berichte von glücklichen Gewinnern, die ein digitales Los erworben haben.

Lottoland agiert mit den staatlichen Lottoanbietern auf Augenhöhe. Dieses hohe Niveau und das Bestreben nach Perfektion zeichnet Lottoland aus und sorgt für ein gewünschtes Gefühl der Sicherheit. Diese Arbeitsweise ist in der heutigen Zeit sehr wichtig, da sich Lottoland aktiv von dubiosen Anbietern distanziert und mit einer klaren Kundenkommunikation arbeitet. Lottoland geht noch einen Schritt weiter und auf der Webseite von Lottoland finden sich viele Tipps und Informationen, die dabei helfen, sich vor illegalen Anbietern und Angeboten zu schützen. Lottoland verurteilt kriminelle Machenschaften scharf und kennt die schwarzen Schafe der Branche. Mit der Aufklärungsarbeit von Lottoland ist ein erster Schritt getan, das illegale Vorgehen dieser Anbieter zu unterbinden und den guten Ruf der Branche wiederherzustellen.

Der Anbieter arbeitet seriös

Lottospieler beobachten die digitalen Lottoanbieter ganz genau. Auch Lottoprofis lassen sich von dubiosen Angeboten blenden und freuen sich über ein gutes Angebot. Zum Glück überprüfen Lottoprofis diese Angebote und bei näherer Betrachtung entpuppen sich diese Offerten als unseriös und teilweise illegal. In vielen Fällen möchten unseriöse Anbieter die Kundendaten erhalten, um diese an dubiose Kanäle zu verkaufen – dies ist besonders ärgerlich, wenn die eigenen Bankdaten im Darknet erscheinen. Aus diesem Grund ist ein Anbieter wie Lottoland die erste Wahl, da Kundendaten sicher verwaltet werden. Kunden von Lottoland schätzen die hohe Datensicherheit und Neukunden werden von dem Anbieter bei den ersten Schritten auf der Plattform an die Hand genommen. Befragt man Neukunden, warum der Service von Lottoland letztendlich überzeugt hat, werden die vielen Bewertungen im Internet genannt, die niemals aufzeigen, dass Lottoland illegal handelt oder Auszahlungen verweigert. Neukunden sind begeistert von der angebotenen Kundenhotline, die auf jede Frage eine ehrliche Antwort gibt. Dass Lottoland illegal praktiziert, ist ausgeschlossen, da Lottoland eine gültige Lizenz vorweisen kann und eine freiwillige Auszahlungsgarantie ausspricht. Aus Neukunden werden bei Lottoland schnell zufriedene Bestandskunden, die auf die weiße Weste des Lottoanbieters vertrauen.

Handelt Lottoland illegal? Ein Blick auf das Angebot

Lottoland kann seinen Kunden ein breitgefächertes Angebot offerieren, welches dankbar angenommen wird. Die Webseite des Anbieters ist sehr benutzerfreundlich und über PCs, Smartphones, Notebooks, Laptops oder andere mobilen Endgeräte erreichbar. Das Angebot von Lottoland ist stets aktuell und Lottoland nimmt nur Lotterien in das Portfolio auf, die im Vorfeld eingehend überprüft wurden. Das Lottoland illegal Lotterien anbietet ist ausgeschlossen, da der Lottoanbieter die staatliche Lotterie 6 aus 49 anbieten darf. Aber nicht nur diese Traditionslotterie überzeugt die Kunden. Lottoland bietet weitere Powerlotterien an – eine digitale Teilnahme am amerikanischen PowerBall, den EuroMillions oder an der spanischen Weihnachtslotterie El Gordo zählen sicherlich zu den Highlights. Die Möglichkeit an der spanischen Weihnachtslotterie teilzunehmen, ist für viele Lottospieler besonders reizvoll, da bisher ein Loserwerb in Spanien erforderlich war. Lottoland bringt die Ausspielung auf den heimischen PC und eine digitale Losabgabe sichert die Chance auf den Megajackpot von 4 Millionen Euro! Die staatliche Lotterie wird auch in den Medien gefeiert und die ersten Gewinner aus Deutschland konnten mit einer digitalen Losabgabe große Gewinne erzielen.

Kommunikation – bei Lottoland ein gelebter Standard

Ist Lottoland illegal, wenn die Mitarbeiter der Kundenhotline ehrliche Antworten geben? Nein, da dies eine Grundvoraussetzung darstellt, die ein partnerschaftliches Verhältnis absichert. Agiert Lottoland illegal, wenn der Anbieter Missstände innerhalb der Branche klar aufzeigt und sich distanziert? Nein, da unseriöse Anbieter der Branche schaden und Kunden aktiv betrogen werden. Bei Lottoland wird mit einer klaren und offenen Kommunikation gearbeitet und alle Mitarbeiter sind darauf geschult, Kundenanfragen sicher und ehrlich zu beantworten. Auf der Webseite von Lottoland werden alle bekannten Gewinnsummen sofort bekanntgegeben und alle Informationen sind ohne eine vorhergehende Registrierung abrufbar. Diese Kommunikation ist besonders für Neukunden wichtig, da auch innerhalb der Lottoangebote alle Informationen verfügbar sind und ein Kunde sich in Ruhe für das passende Lottospiel entscheiden kann. Natürlich schauen Kunden ganz genau auf die angebotenen Gewinnchancen und hier geht der Punkt in der Vorweihnachtszeit an die Lotterie El Gordo. Die staatliche Lotterie ist besonders für Neukunden sehr interessant, da die Ausspielung viele Gewinnchancen anbietet und der Jackpot einfach unschlagbar ist. Lottoland wird alle Gewinner der El Gordo-Lotterie sofort benachrichtigen und die Gewinne unverzüglich überweisen.

Kann Lottoland illegal sein, wenn die Lotterie 6 aus 49 angeboten wird?

Auf dem Markt der Lottoanbieter gibt es viele Unternehmen, die behaupten, kundenorientiert zu arbeiten und Auszahlungen zeitnah vorzunehmen – oft ist das Gegenteil der Fall und der Kunde wird um sein Geld betrogen. Da Lottoland die staatliche Lotterie 6 aus 49 anbieten darf, relativiert sich die Aussage, dass Lottoland illegal arbeitet und Kunden betrügt. Um die Traditionslotterie anbieten zu dürfen, wird Lottoland stetig von den Behörden überprüft, die eine sichere und schnelle Auszahlung der Gewinnsummen überprüfen – auch der sichere Umgang mit Kundendaten ist ein wichtiges Kriterium, welches streng überwacht wird. In der Vergangenheit konnten Lose der Lotterie 6 aus 49 nur von staatlichen Lottoanbietern angeboten werden, da der Staat das alleinige Monopol beanspruchte. Dieser Anspruch gehört der Vergangenheit an und Anbieter wie Lottoland dürfen legal eine Teilnahme anbieten. Der Glücksspielvertrag aus dem Jahr 2021 hat die Lottobranche modernisiert und externe Anbieter können die Lotterie in das eigene Portfolio aufnehmen. Diese Legalisierung wurde weiterhin durch die EU-Dienstleistungsfreiheit bestätigt. Lottoland erfüllt alle Voraussetzungen und kann eine gültige Lizenz und einen Sitz in der Europäischen Union nachweisen. Die Frage, ob Lottoland illegal agiert, kann verneint werden, da alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden und das Angebot von den Behörden akzeptiert wird. Auf diese Akzeptanz kann Lottoland stolz sein, da diese die hohe Reputation und das Ansehen der Unternehmensgruppe deutlich unterstreicht.

Ist Lottoland illegal? Nein, eine gültige Lizenz sichert den Kunden ab

Die Lottoland ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, welches sich keine Abenteuer leistet und Arbeitsplätze sichert. Um ein seriöses Umfeld zu garantieren, muss Lottoland eine gültige Lizenz vorweisen, die eine rechtliche Grundlage abbildet. Die Lizenz sichert die Kunden ab und ein illegales Agieren wird im Kern verhindert. Die Lizenz der MAG wurde vom Europäischen Gerichtshof in Kombination mit der EU-Dienstleistungsfreiheit als gültig anerkannt. Lottoland kann mit dieser Lizenz legal am Markt anbieten und dem Kunden wird ein gewünschtes Sicherheitsgefühl garantiert. Die Lizenz stellt für Lottoland eine Auszeichnung dar, aber nicht nur die Lizenz sichert den Kunden ab – Lottoland ist auch in anderen Bereichen sehr engagiert und legt Wert auf Legalität, eine offene Kommunikation und die Absicherung der Kundendaten.

Da Lottoland eine gültige Lizenz vorweist und regelmäßig kontrolliert wird, ist es ausgeschlossen, dass Lottoland illegal arbeitet. Kunden erhalten von Lottoland weitere Features geboten, die das Lottospiel absichern. Interessenten nutzen das Angebot von Lottoland und sichten alle Rahmenbedingungen und Informationen, um einen genauen Überblick bezüglich des Angebots zu erhalten. Für Neu- und Bestandskunden hat der Anbieter eine professionelle Servicehotline eingerichtet, die alle Fragestellungen ehrlich beantwortet. Die Webseite von Lottoland kann mit einem großen FAQ-Bereich überzeugen, in dem generelle Fragen besprochen werden. Weiterhin finden sich auf der Webseite Informationen bezüglich der Gewinnsummen, die mit den jeweiligen Einzahlungen zu erlangen sind. Diese offene Kundenkommunikation bestätigt den guten Eindruck und relativiert die Aussage, dass Lottoland illegal praktiziert. Bestandskunden sind von den angebotenen Serviceleistungen überzeugt und dies manifestiert sich innerhalb vieler positiver Bewertungen im Internet.

Gewinne – die Auszahlung

Eine schnelle Gewinnauszahlung gehört bei Lottoland zum Standard. Diese Serviceleistung ist Bestandteil der Unternehmensphilosophie und eine verzögerte oder nicht vorgenommene Auszahlung wird ohne Ausnahme vermieden. Diese Verlässlichkeit wird von Kunden geschätzt und ist ein weiterer Grund, warum Lottoland auf viele langjährige Kunden setzen kann. Schnelle Auszahlungen werden von Lotterien wie 6 aus 49 überwacht und da diese gewährleistet sind, ist ein Reputationsverlust ausgeschlossen.

Die Auszahlungen werden bei Lottoland nicht nur schnell, sondern auch sichert getätigt. Ein sicherer Zahlverkehr garantiert, dass Auszahlungen den Empfänger schnell erreichen und die Datenströme abgesichert sind. Der geschützte Datenverkehr zwischen Lottoland und dem Gewinner wird durch eine verschlüsselte Datenübertragung gewährleistet. Dubiose Anbieter arbeiten oft ohne eine Verschlüsselung und die Daten sind von dritten Personen auslesbar. Die verschlüsselte Datenübertragung wird von Zertifikaten bestätigt, welche auf der Homepage von Lottoland jederzeit einsehbar sind. Der Punkt Sicherheit wird von Lottoland sehr ernst genommen und Kunden schätzen, dass der Umgang mit persönlichen Daten als vorbildlich zu bezeichnen ist.

Der Spieler – der Kunde wird von Lottoland abgesichert

Lottoland trägt eine große Verantwortung und der Spielerschutz wird sehr ernst genommen. Lottospielen macht Spaß und die erzeugte Spannung kann Hochgefühle auslösen. Spieler, die das eigene Budget überschätzen, werden bei Lottoland geschützt und es gibt immer eine Möglichkeit den finanziellen Rahmen einzuhalten. Würde Lottoland illegal arbeiten, könnten sich Spieler nicht auf ein persönliches Einzahlungslimit verlassen. Dieses Limit kann der Spieler frei definieren und ein tägliches, wöchentliches oder monatliches Limit sichern das Spiel ab. Ein Spieler kann zu jedem Zeitpunkt das eigene Limit nach unten korrigieren – eine Erhöhung des Limits wird nach einer Bedenkzeit von 24 Stunden freigeschaltet.

In manchen Lebenslagen ist ein Urlaub notwendig und bei Lottoland kann ein Spieler zu jedem Zeitpunkt eine Pause einlegen, welche von Lottoland unterstützt wird. Ein Urlaub kann in einem Zeitrahmen von 24 Stunden, einer Woche oder einem Monat genommen werden. Der Spieler hat in dieser Zeit keinen Zugriff auf seinen Account und Einzahlungen sind nicht möglich. Da Lottoland eine sehr informative Webseite vorweisen kann, verbleiben einige Spieler sehr lange auf der Homepage und vergessen das Privatleben. Um dies zu verhindern, hat Lottoland einen sogenannten Reality-Check eingebaut. Ein Spieler kann dieses Feature aktivieren und wird gewarnt, wenn eine definierte Zeitdauer überschritten wird.

Der Spaß am Lottospiel steht bei Lottoland im Vordergrund. Verliert ein Spieler die Kontrolle über das Spiel und das eigene Budget, so ist ein Selbstausschluss zu empfehlen. Wird dieses Feature aktiviert, so sperrt Lottoland das Spielerkonto für die Zeitdauer von 5 Monaten bis hin zu 6 Jahren. Der Kunde wird aus der Marketingdatenbank entfernt und der Account wird gesperrt. In dieser Zeit kann der Spieler keine Einzahlungen vornehmen. Ein Selbstausschluss wird von Lottoland sehr ernst genommen und kein Mitarbeiter des Anbieters wird einen Spieler zum Verbleib auf der Plattform auffordern. Ein Selbstausschluss kann nach einer 24-stündigen Bedenkzeit aufgehoben werden, aber Lottoland bittet jeden Spieler, diese Entscheidung genau zu prüfen.

„Ist Lottoland illegal?“ – der Kundenservice antwortet

Lottoland sorgt für Kundennähe und überzeugt mit einer geschulten Servicehotline. Die Mitarbeiter geben auf alle Fragestellungen eine ehrliche Antwort und auch unbequeme Fragen sind jederzeit willkommen. Die Offenheit der Mitarbeiter wird einige Kunden überraschen, aber auch am Telefon wird mit offenen Karten gespielt – Vertrauen entsteht nur, wenn auf eine Frage mit klaren und ehrlichen Worten geantwortet wird! Lottoland bietet aber nicht nur eine telefonische Betreuung an. Kunden können parallel den modernen Live-Chat nutzen und Fragen direkt auf der Homepage stellen. Wird als Kommunikationsträger eine klassische E-Mail gewählt, so wird diese zeitnah von den Mitarbeitern gesichtet und eine schnelle Antwort ist garantiert. Die Lottoland Unternehmensgruppe hat in ganz Europa ein vorzügliches Standing und der Servicegedanke steht im Fokus. Aus diesem Grund wird darauf geachtet, dass jede Anfrage in der jeweiligen Landessprache beantwortet wird. Mit diesem Service werden Kommunikationsprobleme vermieden und der Kunde fühlt sich ernst genommen.

Klimaschutz – ein wichtiges Anliegen von Lottoland

Die Lottoland Unternehmensgruppe arbeitet seit dem Jahr 2021 klimaneutral. Der Anbieter möchte seinen Beitrag leisten und aktiv gegen die weltweite Klimaerwärmung vorgehen. Jeder Spieler unterstützt mit einer Tippabgabe bei Lottoland ein ausgewähltes Umweltprojekt. Lottoland koordiniert die Zusammenarbeit mit den Organisationen tree-nation.com und myclimate.org, welche für eine professionelle Umsetzung von Umweltprojekten stehen. Die Kampagne kann große Erfolge verbuchen. Durch eine Tippabgabe bei Lottoland wurden bisher 111.852 Tonnen CO2 gebunden und über 6512 ha Wald aufgeforstet. Als Nebeneffekt konnten durch die Kampagne über 91 Arbeitsstellen geschaffen werden. Eine digitale Tippabgabe spart Papier und da kein Verkehrsmittel genutzt werden muss, wird ein CO2-Ausstoß vermieden. Auf diese Erfolge kann die große Lottoland-Community stolz sein und Lottoland wird die Umweltinitiative auch in den nächsten Jahren fortführen.

Illegale Anbieter

Lottoland ist ein seriöser Anbieter, der dies mit einer gültigen Lizenz unterstreicht. Leider drängen immer mehr illegale Anbieter auf den Markt, die sich nicht an die gültige Gesetzgebung halten und Auszahlungen verweigern oder Spiele manipulieren. Viele dieser Anbieter arbeiten mit dubiosen Lockangeboten, die keine eingehende Überprüfung bestehen. Oft werden Interessenten auf dubiose Webseiten gelockt und es wird versucht, dem Interessenten persönliche Daten zu entlocken. Kundendaten sind viel Geld wert und oft werden die ergaunerten Daten weiterverkauft. Lottoland informiert auf der Unternehmensseite, mit welchen Tricks die Betrüger arbeiten und wie ein Kunde einen Betrugsversuch erkennen kann. Es sind aber nicht nur Mails, die einen Interessenten auf eine dubiose Webseite locken, sondern Betrüger setzen vermehrt auf das Telefon. Am Telefon wird ein satter Lottogewinn versprochen – es müsste nur eine Bearbeitungsgebühr überwiesen werden. In diesen Fällen sollte das Gespräch unterbrochen werden! Ein seriöser Lottoanbieter würde nie mit solchen Geschäftspraktiken arbeiten und aus diesem Grund distanziert sich Lottoland klar von diesen Anbietern. Lottoland geht aktiv gegen die Betrüger vor, da diese den Ruf einer ganzen Branche gefährden und Lottospieler verunsichern.

Lottoland – ein abschließendes Fazit

Lottoland hat sich einen sehr guten Ruf erarbeitet und wird seine Kunden niemals enttäuschen. Der Anbieter hat sich über viele Jahre am Markt etabliert und besonders die sicheren und schnellen Auszahlungen werden von den Kunden geschätzt. Auf dieses Standing kann Lottoland stolz sein, aber ohne eine rechtliche Grundlage, wäre ein seriöses Arbeiten nicht möglich. Eine rechtskonforme Arbeitsweise wird mithilfe einer gültigen Lizenz bestätigt. Eine moderne IT-Infrastruktur und eine sichere Datenübertragung sind für Lottoland eine Selbstverständlichkeit und geben einem Kunden ein gutes Gefühl.

Das Angebot von Lottoland kann sich sehen lassen und Lottospieler finden einige Highlights. Die staatliche Lotterie 6 aus 49 zeigt auf, dass auch Traditionslotterien auf Lottoland setzen. Besonders der amerikanische PowerBall, die EuroMillions oder die spanische Weihnachtslotterie El Gordo sind bei Kunden sehr beliebt und locken mit großartigen Gewinnen. Diese Lotterien rücken Lottoland immer wieder in den Fokus, da über diese Lotterien oft in den Medien berichtet wird. Viele Spieler, die ein digitales Los abgegeben haben, gehören schon zu den glücklichen Gewinnern und können ihren Traum leben. Es sind aber nicht nur die Gewinne, die Lottoland auszeichnen. Lottoland ist zwar ein gewinnorientiertes Unternehmen, welches Arbeitsplätze sichern möchte, aber dieser Umsatzgedanke wird nie die Servicequalität schmälern. Ein Kunde kann jederzeit die Kundenhotline kontaktieren – jede Fragestellung ist willkommen. Bei Lottoland wird ein Teil des Geldes verwendet, um Umweltprojekte zu unterstützen. Dieses Engagement zeigt, dass Lottoland nachhaltig agiert und auch an die nächste Generation denkt. Neu- und Bestandskunden fühlen sich bei Lottoland gut aufgehoben und gute Bewertungen im Internet zeigen, dass Lottoland einen seriösen Anbieter darstellt, auf den Kunden setzen können."

----