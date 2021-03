Praktische und innovative Handy Gadgets

Das Smartphone ist zu unserem ständigen Begleiter geworden. Was einst nur zum Telefonieren diente, wird heute auch noch zum Fotografieren, Spielen, Musik hören und für vieles mehr verwendet. Umso besser, dass es mittlerweile zahlreiche Gadgets gibt, die den Unterhaltungsfaktor und Nutzwert unserer Smartphones steigern. Es gibt eine Vielzahl an hilfreichem Handyzubehör um uns den Alltag mit nützlichen Funktionen zu erleichtern. .

1. Handydrucker



Ein wirkliches geniales Gadget ist der Fotodrucker für Polaroid-Fotos. Der Trend zu Fotos im Retro Look im Stile der beliebten Polaroid Kamera ist schon seit einiger Zeit wieder zurück. Allerdings bekommen die teuren Originale mittlerweile Konkurrenz von mobilen Fotodruckern. Diese werden ganz einfach mit dem Smartphone per Bluetooth verbunden und können anschließend wie gewünscht alle Lieblingsbilder innerhalb kürzester Zeit ausdrucken. Der Vorteil zur Kamera ist, dass die Bilder vor dem Druckvorgang angeschaut und somit die besten Bilder ausgewählt werden können.



2. Handyhüllen



Auf dem Markt sind mittlerweile verschiedene Handyhüllen mit unterschiedlichsten Funktionen sind. Unabhängig ob es sich um ein Android Modell handelt oder man auf der Suche nach einer iPhone 7 Hülle ist, ob individuell gestaltet oder mit vorgefertigtem Design, in Sachen Handyhüllen ist heutzutage für jeden Geschmack etwas dabei. Und sollten Sie keine passende Hülle nicht im Geschäft finden, so lassen sich auch online erwerben. Bei Handyhuellen.de gibt es eine große Auswahl an passenden Hüllen, sowohl für neue und ältere Smartphone Varianten.



3. Heimkino dank Handyprojektor



Während man früher noch mit dem Diaprojektor in großer Runde die geknipsten Bilder anschaute, benötigt man heute nicht mehr als das eigene Handy und einen Mini Beamer, den man ans Smartphone, Tablet oder Laptop anschließen kann. Bilder und Videos lassen sich damit ganz bequem im privaten Heimkino auf Leinwände übertragen. Viele schöne Ereignisse unseres Lebens, wie zum Beispiel Hochzeiten und Geburtstage, werden mit dem Handy festgehalten. War es vor vielen Jahren noch Tradition, gemeinsame Erlebnisse über den Diaprojektor Revue passieren zu lassen, so ist dies heutzutage mit einem Mini Beamer möglich. So können Sie alle Videos von Ihrem Handy bequem und einfach auf Ihr privates Heimkino übertragen.



4. Wasserdichte Schutzhülle für das Smartphone



Smartphones sind nahezu wahre Allrounders. Einziger Knackpunkt: Unter Wasser, wie beispielsweise im Schwimmbad oder im Meer, ist die Gefahr groß, dass das Smartphone durch Staub, Sand oder Feuchtigkeit einen Schaden davon trägt. Mithilfe einer wasserfesten Schutzhülle umgehen sie das Risiko, Ihrem Smartphone widerwillig einen Schaden zuzufügen. Wer also auch unter Wasser nicht auf sein Smartphone verzichten kann, findet in der wasserfesten Schutzhülle mit luftdichtem Schnellverschlusssystem seine Rettung.



5. Smartphone-Stativ

Da die meisten Handys heutzutage über eine hochauflösende Kamera verfügen, deren Fotoqualität oft mit den Digital- oder Spiegelreflexkameras mithalten können, lassen sich auch unterwegs mit dem Smartphone die idealen Schnappschüsse machen. Wer keine ruhige Hand besitzt oder per Selbstauslöser ein Foto schießen will, sollte sich ein Smartphone-Stativ zulegen. Mit den beweglichen Stativbeinen lassen sie sich überall befestigen und werden via Bluetooth ferngesteuert und bieten eine optimale Unterstützung für Urlaubsfotos, Gruppenbilder oder emotionale Momente.

6. Handykamera-Objektiv

Beim Thema Handykamera gibt es noch ein weiteres, praktisches Gadget. Wer seine Smartphone Kamera nochmal aufwerten möchte, besorgt sich ein externes Objektiv für die Handykamera. Verschiedene Linsen erfüllen die unterschiedlichsten Bedürfnisse: Fischauge, Panoramabild Weitwinkel oder Zoomen mit maximaler Schärfe. Mit einem Handykamera-Objektiv lassen sich außergewöhnliche Bilder knipsen.

Fazit

Es gibt viele Möglichkeiten sein Handy nach eigener Vorstellung zu individualisieren und für seinen Alltag hilfreicher zu gestalten. Für jeden Wunsch und jede Idee lässt sich mittlerweile etwas passendes finden.



