Soeben erschienen: Die große Übersicht über die Corona-Impfstoffe

Die große Übersicht über die zugelassenen Corona-Impfstoffe. Was wir wissen und was wir NICHT wissen. Alle Produktinfos. Fachwörter erklärt. Diverse Analysen. Das alles findet sich im aktuellen "Impfreport".

Der Impfexperte Hans U. P. Tolzin schreibt im aktuellen Impfreport im Editorial folgendes: "Liebe Leser, eigentlich wissen wir schon eine ganze Menge über die neuen Corona-Impfstoffe: Z. B., dass es sich nicht wirklich um Impfstoffe handelt, sondern um eine völlig neuartige und ungetestete Therapieform, die in das Genom des Menschen eingreift und dass alle Geimpften Versuchskaninchen der Hersteller darstellen.



Weltweit werden derzeit weit mehr als 100 Impfstoffe gegen Corona entwickelt. Davon wurden ausschließlich ungetestete Gen-Impfstoffe notzugelassen. Ein wenig merkwürdig ist das schon – aber wer sich öffentlich darüber wundert, wird ja jetzt sofort in den Mainstream-Medien als Verschwörungstheoretiker, Querdenker, Esoteriker und Rechtsextremer angegriffen.



Wir wissen, dass plötzlich nicht mehr der Antikörpertiter, also ein Laborwert, sondern dafür jetzt auf einmal der PCR-Test, ein ganz anderer Laborwert, das Maß aller Dinge bei dem Wirksamkeitsnachweis darstellt. Haben wir da vielleicht irgend etwas nicht mitbekommen? Denn wir wissen ja seit langem, dass dieser PCR-Test gar nicht für eine Infektionsdiagnose geeignet und zugelassen ist, schon gar nicht bei Symptomlosen, wie man Gesunde neuerdings nennt (ab S. 72). Vielleicht sollte man im Gegenzug Erkrankte auch nur noch „symptomlos Gesunde“ nennen...



Wie wir inzwischen auch wissen, sind seit Beginn der Impfungen die Meldungen von Nebenwirkungen und Todesfällen geradezu explodiert. In Gibraltar wurde die erwachsene Bevölkerung bereits komplett durchgeimpft, so dass wir erstmals so etwas wie eine kontrollierte Bevölkerungsstudie haben: Die Sterberate hat sich dort zeitgleich vervielfacht (ab S. 38).



Wir wissen jedoch bei den Corona-Impfstoffen genauso wenig wie bei allen anderen Impfungen, ob Geimpfte langfristig unter dem Strich tatsächlich einen gesundheitlichen Vorteil haben. Vielleicht würden wir mehr wissen, wenn alle Daten der Zulassungsstudien veröffentlicht würden, doch der Großteil wird von den Herstellern unter der Decke gehalten (ab S. 5).



Neben Artikeln von mir, Dr. Anton Stein und Prof. Harald Walach zum Thema Impfstoffe sind in dieser Ausgabe auch die vollständigen Fachinformationen der vier bisher zugelassenen Impfstoffe enthalten (ab S. 77). Dazu werden auf insgesamt sechs Seiten fast alle Fachbegriffe erklärt (ab. S. 64). Diese Ausgabe ist dadurch ein wahres Nachschlagewerk zum Thema Corona-Impfung geworden. Möge sie Ihnen bei Ihrer persönlichen Impfentscheidung und Meinungsbildung eine Stütze sein.

Herzliche Grüße, Ihr Hans U. P. Tolzin

