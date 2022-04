Metro Fliesen - die zeitlosen Wandfliesen

Die Metro Fliesen der U-Bahnhöfe in Paris und London erstrahlen in einem ganz besonderen Licht. Sie sind die Vorläufer für den heutigen und zeitlosen Trend und schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Auch wenn sie damals zu einem besonderen Zweck konzipiert und verlegt worden sind, so findet man diese Wandfliesen mittlerweile in modernen Einrichtungen und Häusern. Sie bieten ein großes Potenzial für alle Räume. Die kleinen, schmalen und rechteckigen Fliesen zeichnen sich mit ihrer abgeschrägten Kante in matter oder glänzender Oberfläche aus. Doch was macht die Fliesen so einzigartig?

Metro Fliesen sind so konstruiert, dass sie durch ihre abgeschrägte Kante das Licht brechen. Dies führt zu einer Reflektion des einfallenden Lichtes und der Raum wirkt heller und freundlicher.

Vielfalt im Design Wie der Hersteller anmerkt, bieten Metro Fliesen tatsächlich sehr viele Möglichkeiten für eine kreative und innovative Raumgestaltung. Deshalb werden die Fliesen in der Küche und im Badezimmer bevorzugt, schaffen aber auch gleichzeitig eine wunderschöne Optik im Wohnbereich oder im Flur. Hierbei kann man entscheiden, ob man lediglich Akzente setzen oder eine ganze Wand mit den Fliesen verlegen möchte. Sie erlauben nicht nur eine funktionale Anwendung, sondern dienen gleichzeitig als Dekoelement. So kann zum Beispiel im Badezimmer der Duschraum mit den Fliesen hervorgehoben werden oder im Wohnzimmer eine Wand als Hingucker tendieren. Die Küche kann schnell eine moderne Optik im Retro Look erhalten, während die Verlegung im Flur für eine charmante Einladung sorgen kann. Mittlerweile gibt es die Fliesen in jeder erdenklichen Farbe und Größe. Dies bietet einen erheblichen Vorteil bei der Kombinationsmöglichkeit. Der Einsatz von unterschiedlichen Farben in unterschiedlichen Größen kann zu einer problemlosen Umsetzung in moderne, klassische oder industrielle Stile führen. Die dezente Anpassung der Optik erlaubt ein vielseitiges und flexibles Einsetzen der Fliesen. Sie können auch perfekt mit farblichen Wänden oder Tapeten kombiniert werden, sodass dadurch wiederum interessante Effekte entstehen. Möchte man jedoch vom Klassiker nicht abweichen, so erlauben die weißen Metro Fliesen für ein makelloses Ambiente. Ein weiterer bedeutender Vorteil, wie der Hersteller angibt, ist die pflegeleichte Nutzung. Die Metro Fliesen sind sehr widerstandsfähig und abweisend gegen Schmutz, Ablagerungen oder Verunreinigungen. Ein einfaches Abwischen reicht meistens schon aus. Gerade im heutigen Alltag, wo man doch mit der Zeit kämpft, sollte man diesen Aspekt nicht unterschätzen. Metro Fliesen besitzen somit nicht nur optische Prioritäten, sie überzeugen auch in ihrer Qualität und Funktion. Auf der Website des Herstellers qfliesen.de sind einige Auswahlmöglichkeiten für Kombinationen und Einsatzfähigkeiten zur Schau gestellt. Diese können der eigenen Kreation und Raumgestaltung als Hinweiser behilflich sein. ----