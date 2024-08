„Friedrichs Traum von der Freiheit“: Das Kinderbuch von Finanzanalyst Ernst Wolff

Ernst Wolff ist als Bestseller-Autor zu Themen wie IWF, Wall Street und World Economic Forum bekannt. Nur die wenigsten wissen, dass Wolff auch ein Kinderbuch geschrieben hat. In „Friedrichs Traum von der Freiheit“ geht es um ein kleines Erdmännchen, das die Welt außerhalb des Zoogeheges entdecken möchte.

Aufgeregt erzählt es den anderen von seinem Vorhaben, erlebt jedoch eine große Enttäuschung: Sie wollen nichts von der Welt außerhalb des Geheges wissen, sondern lieber weiterhin satt und zufrieden im Zoo leben.

Also beschließt es, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Doch die Freiheit hat auch ihren Preis… Ernst Wolff hat dieses Kinderbuch für seine Enkelin Elise geschrieben. Beide sind leidenschaftliche Zoobesucher und Erdmännchen-Fans. Bei seinen Überlegungen über Zootiere stellte Wolff fest, wie viele Parallelen zur menschlichen Gesellschaft sich ergaben: „Mir drängten sich ein ums andere Mal die Übereinstimmungen auf zwischen dem Leben der Tiere im Zoo und dem Leben in der Komfortzone der eigenen Bequemlichkeit, in der sich so viele Menschen eingerichtet haben.“

