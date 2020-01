Han(f) im Glück - Kampagnenstart für 28 BLACK Hanf

Auch wenn Hanf-Produkte zwischenzeitlich durchaus im Trend liegen und die Regale im Handel erobern, bleibt die Frage, wie die nachhaltige und vielseitig einsetzbare Kulturpflanze mit dem bisweilen zweifelhaften Image nicht nur experimentierfreudigen Konsumenten nahegebracht werden kann.

Beim Energy Drink 28 BLACK hat man sich entschieden, dies mit einem Augenzwinkern zu tun und die Kampagne zur neuesten Line Extension "Hanf" in diesem Sinne zu gestalten. "Wir haben die 28 BLACK Fans ganz konkret in die Kampagnengestaltung miteinbezogen, indem wir sie unter dem Motto "Es liegt in eurer Han(f)" darüber abstimmen ließen, welches Motiv ab Ende Januar deutschlandweit auf unseren Großflächen und Riesenpostern zu sehen sein wird", so 28 BLACK Marketing Director Felin-Joy Sade.

"Das absolute Lieblings- und damit Siegermotiv war "Han(f) im Glück". Mit dem Ziel, die Konsumenten auch in ihrem direkten Lebensumfeld anzusprechen, wurde die crossmediale Kampagne zusätzlich zu den digitalen und klassischen Kanälen wie Online-Werbung, Social Media, TV, Kino, Print, Riesenpostern und Großflächen zum ersten Mal auch auf den Bereich Ambient Media ausgeweitet. "Es gibt eine Menge cooler Sprüche zu Hanf, da hat es sich geradezu aufgedrängt, diese auf Postkarten zu drucken und bundesweit über Edgar Freecards in den Hotspots unserer Zielgruppe verteilen zu lassen", freut sich Felin-Joy Sade.

Die Line Extension ist ab Januar im Handel und in der Gastronomie erhältlich. Der Hanfaufguss, der 28 BLACK Hanf seinen leichten Teegeschmack verleiht, ist frei von THC und CBD und ohne berauschende Wirkung. Wie alle 28 BLACK Sorten ist auch 28 BLACK Hanf ohne Taurin und mit dem V-Label ausgezeichnet, also perfekt für Veganer, Vegetarier und Flexitarier geeignet, sowie gluten- und laktosefrei.

Quelle: 28 BLACK (ots)