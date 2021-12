Trotz Covid: Aufklären statt Einlullen an Weihnachten

Schon wieder ein Weihnachten mit Corona steht bevor. Es wird schwer werden. Aber wir müssen es versuchen: Corona darf nicht wieder alles beherrschen! Denn das Virus, das uns stets im Griff hat, ist ja der Kapitalismus! Sie haben „noch“ kein Weihnachtsgeschenk für Ihre Verwandten und Freunde?! Sie möchten den Weihnachtstrubel und die Kaufhausschlachten an den Adventswochenenden vermeiden? Sie vermissen in diesen Tagen das Besinnliche und wollen nicht mit Verlegenheitsgaben das unselige Rad des Konsums weiter andrehen?

Dann haben wir was für Sie: Aufklären zum Fest! Schenken Sie sinnliche und sinnvolle Aufklärung im Weihnachtspaket!

Weihnachtspaket 1: “Der marktgerechte Patient“ und „Der marktgerechte Mensch“

2 DVDs 82 und 99 Min, statt 21,55€ / jetzt 14,00 EUR*

Durch die Einführung der Fallpauschalen haben deutsche Krankenhäuser 50.000 Pfleger*innen verloren. Jetzt in Covid-19-Zeiten noch mal 9.000. Der Wahnsinn in den profitorientierten deutschen Krankenhäusern hat System – Das erleben Sie in dem Film „Der marktgerechte Patient“. Hier mutiert der Patient zur Ware durch Kommerzialisierung der Daseinsvorsorge Gesundheitswesen. Im 2.Film „Der marktgerechte Mensch“ wird deutlich wie der Mensch auch auf dem Arbeitsmarkt zur Ware wird in einer Art Gig-Ökonomie. Ein Unternehmerisches Selbst, das sich einem Konkurrenzmarkt stellen muss ohne arbeitsrechtliches, soziales Netzwerk. Wir sind stets in Konkurrenz, müssen uns immer bestens präsentieren…

Weihnachtspaket 2: „Wer rettet wen – Reloaded“ und der Originalfilm „Wer rettet Wen?“

2 DVDs 82 und 104 Min, statt 15,99 € / jetzt 9,00 EUR*

In der aktualisierten Version des Films über die Bankenrettung „Wer rettet wen – Reloaded“ warnt der Erfinder vieler Finanzderivate und Finanzexperte Satyajit Das vor dem Aufkommen einer schweren Inflation. Mittlerweile stieg sie tatsächlich auf aktuell 5,2%. Und die Zentralbank EZB kann oder will nichts dagegen unternehmen. Angesichts einer Ausweitung der Geldmenge seit 2008 um das SIEBENFACHE ist die Inflation die Gefahr! Der zweite originale Film „Wer Rettet Wen?“ zeigt Ihnen, wie diese Malaise als Bankenrettung auf Kosten der breiten Massen begann.

Weihnachtspaket 3: Aufklärung mit zwei Filmen über die Folgen der Privatisierung der öffentlichen Wasserversorgung

2 DVDs statt 23,56 / jetzt 10,00 EUR* Als erstes hatte die Partei, die der neuen Ampel-Regierung mit der Losung „Fortschritt wagen“ ihren Stempel aufgedrückt hat, verkündet, dass Private alles besser können…..

1. Der Film „Water Makes Money“ (82 Min.) hat Geschichte geschrieben. Zehn Jahre nach der überwältigenden Premiere in 150 Städten Europas finden bis heute Veranstaltungen mit dem Film statt. Seit Veolia endgültig gegen den Film prozessierte, darf er weiterhin in aller Welt unzensiert „Korruption" auch als Korruption bezeichnen.

2. „Wasser unterm Hammer“ (58 Min.) Wir brauchen nur den Hahn aufdrehen, und schon strömt uns unser wichtigstes und am besten kontrolliertes Lebensmittel entgegen - zuverlässig, preiswert und sofort verzehrbar. Dass dies nicht selbstverständlich ist, zeigt keineswegs nur die „Dritte Welt". Susanne Baker wohnt in London im fünften Stock. Wenn sie morgens aufsteht, schaut sie als erstes, ob Wasser aus dem Hahn kommt. Wenn nicht, ist Stress angesagt . ...

Weihnachtspaket 4 für Herz und Emotionen

3 DVDs 90 Min, 93 Min und 82 Min, statt 34,15 / jetzt 17,00 EUR*

Was wäre unser Leben ohne die Faszination der Kinder? „Kinder von St. Georg – eine Langzeitdokumentation über 12 Jahre“ Teil 1und 2: Einschulung um die Jahrtausendwende im multikulturellen Hamburg- St. Georg. Sechzehn verschiedene Nationen in einer Klasse erstaunen den Zuschauer. Die Kinder aber nicht…….Eines dieser Kinder stammt aus Bosnien, so wie die zwei vor dem Krieg nach Deutschland geflüchteten Familien, die der Film „Mein Herz zerreißt“ in 82 Minuten über sieben Jahre hinweg begleitet..

Weihnachtspaket 5: Schenken Sie eine „FILMFÖRDERUNG VON UNTEN“ für das neue Filmprojekt „SOLD CITY“

Auf unserer Seite Kernfilm On Demand können Sie die meisten dieser Filme auch gegen geringe Gebühr als Stream im Netz anschauen.

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Weihnachtsfest ohne Corona. Kommen Sie gut und glücklich ins Neue Jahr 2022.

*Alle Preise Brutto – Versandkosten exklusiv

Quelle: Kernfilm von Leslie Franke und Herdolor Lorenz