Diese Stromumwandlungsprodukte sind die richtigen für Ihr Projekt

Alle, die schon einmal ein Projekt im Bereich Elektronik umgesetzt haben, wissen, dass die Qualität eines Netzteils oder eines Wandlers einen Einfluss auf den Erfolg bei der Verwirklichung des Projekts haben. Denn die Qualität des Netzteils trägt in großem Maß zur Zuverlässigkeit des Systems bei. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Anbieter hochwertiger Produkte mit einem einwandfreien Kundenservice sind, sollten Sie auf den führenden italienischen E-Commerce AC-DC-Netzteilen für industrielle Anwendungen, IT, LED-Beleuchtung und Sicherheit zurückgreifen.

Zum Beispiel hat sich der Alimentatori Shop hat sich auf den Online-Verkauf von AC-DC-Netzteilen und verwandten Produkten spezialisiert und bietet ein entsprechend umfassendes Angebot in diesem Bereich.

Lernen Sie das Angebot des führenden E-Commerce für Netzteile kennen

Der Alimentatori Shop bietet zum Beispiel eine breite Palette an Produkten an, darunter AC-DC-Netzteile, Netzteile mit Kontaktstrom für LED-Scheinwerfer, Netzteile für LED-Streifen, DC-DC-Wandler, DC-AC-Inverter und Stromkabel. Diese Produkte sind für verschiedene Anwendungen geeignet, sei es im industriellen, automobilen oder privaten Bereich. Der Katalog umfasst diverse Anwendungsbereiche und Preiskategorien und enthält Produkte von Marken wie Cotek, Mean Well, Glacial Power, Snappy, Mornsun, FSP, Fortron Source, Self und TDK Lambda. Der Service des Shops beinhaltet Kundenservice, die Möglichkeit zur Musterbestellung und kostenlosen Versand bei Bestellungen über 300 Euro.



AC-DC-Netzteil, DC-DC Wandler etc: Stromumwandlungsprodukte kurz erklärt

Um die verschiedenen Produkte zur Stromumwandlung erklären zu können, fangen wir von vorne an. Zu klären ist erst einmal der Unterschied zwischen Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC). Beide Abkürzungen kommen aus dem Englischen: AC ist kurz für “Alternating Current”, DC ist kurz für “Direct Current”. Bei Gleichstrom (DC-Strom) fließt die elektrische Ladung nur in eine Richtung. Im dagegen Wechselstrom (AC-Strom) ändert sie die Richtung periodisch und in stetiger Wiederholung. Der Strom aus der Steckdose ist zum Beispiel Wechselstrom. Gleichstrom dagegen kommt in Batterien und Akkus zum Einsatz. Nun kommt es häufig vor, dass für das Funktionieren eines Systems eine andere Spannung benötigt wird, als die, die aus der Steckdose oder einer anderen Stromquelle fließt. Damit das System sicher funktionieren kann, muss der Strom bzw. die Spannung umgewandelt werden. Das funktioniert bei einem AC-DC-Netzteil so, dass die Spannung aus der Steckdose in eine niedrigere Voltzahl gewandelt wird, damit die Spannung in einem Endgerät gleichmäßig und stabil bleibt. Bei einem DC-DC Wandler ist es dagegen so, dass Gleichspannung in Wechselspannung umgewandelt wird. Dafür öffnet und schließt er am Eingang ein Schaltelement, durch das der Strom fließt.



Ein DC-AC-Inverter wird auch Wechselrichter oder Drehrichter genannt. Sie wandeln Gleichspannung (DC) in Wechselspannung (AC) um. Generell lassen sich zwei Inverter-Typen anhand der Wellenform ihrer Ausgangsspannung unterscheiden. Es gibt solche mit Trapezspannung. Diese nennt man Modifizierte-Sinus-Wechselrichter. Echt-Sinus-Wechselrichter dagegen arbeiten mit einer Sinus Wechselspannung. Reine Sinus-Wechselrichter von Cotek sind zum Beispiel für industrielle und Automobil Anwendungen einsetzbar. Günstigere Modifizierte-Sinus-Wechselrichter Modelle von Meanwell und Alcapower arbeiten mit Trapezspannung.



Beim Kauf eines Stromumwandlungsprodukts sollten Sie also in jedem Fall wissen, mit welcher Spannung Sie es zu tun haben und welche Sie benötigen, um die richtige Wahl zu treffen.

----