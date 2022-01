Corona bringt den Verbrauchern mit der Einführung von Corona Sunbrew 0,0 % - dem weltweit ersten alkoholfreien Bier mit Vitamin D - „Sunshine, Anytime"

Beginnend in Kanada können die Verbraucher in den Wintermonaten die neue alkoholfreie Bierinnovation von Corona erleben: Corona Sunbrew 0,0 %

Die globale Biermarke Corona ist stolz darauf, heute die weltweite Einführung von Corona Sunbrew 0,0 % bekannt zu geben. Dieses innovative, erste alkoholfreie Bier seiner Art enthält 30 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin D pro 330 ml Flasche in Kanada. Als neuestes Mitglied der Corona-Familie, einer Marke, die den Aufenthalt im Freien und das Leben in der Sonne zelebriert, ermöglicht Corona Sunbrew 0,0 % den Verbrauchern „Sunshine, Anytime" zu jeder Jahreszeit.

„Als eine Marke, die am Strand entstand, bezieht Corona die freie Natur in alles ein, was wir tun, denn wir glauben, dass man draußen am besten abschalten und entspannen kann. Das Gefühl der Sonne ist eines der Dinge, die die Menschen an der freien Natur am meisten lieben, und die Marke Corona ist immer auf der Suche nach Innovationen, um sie an dieses Gefühl zu erinnern", sagte Felipe Ambra, Global Vice President für Corona. „Wir freuen uns, den Verbrauchern mit Corona Sunbrew 0,0 % das erste alkoholfreie Bier mit Vitamin D anbieten zu können, und unterstreichen damit unseren Wunsch, den Menschen zu helfen, sich jederzeit wieder mit der Natur zu verbinden."

Nach Angaben der IWSR wird das Gesamtvolumen der Kategorie ohne/mit geringem Alkoholgehalt bis 2024 voraussichtlich um 31 % steigen. Corona Sunbrew 0,0 % bietet Verbrauchern, die ein alkoholfreies Bier suchen, eine einzigartige neue Option. Corona Sunbrew 0,0 % enthält 30 Prozent des Tageswertes an Vitamin D in Kanada und 60 Kalorien pro 330 ml Flasche.

Corona Sunbrew 0,0 % bewahrt die Essenz von Corona; es wurde aus Corona Extra entwickelt, indem der Alkohol extrahiert und das alkoholfreie Bier mit Vitamin D und natürlichen Aromen gemischt wurde, um das endgültige Rezept zu erhalten. Diese Markteinführung zeigt auch das anhaltende Engagement von AB InBev für intelligentes Trinken, um den schädlichen Alkoholkonsum weltweit zu reduzieren und zu verhindern.

„Nach zahlreichen und strengen Versuchen zeigt Corona Sunbrew 0,0 % stolz unsere Fähigkeit Lösungen, Lücken und Wachstumsmöglichkeiten für eine Marke zu finden", sagte Brad Weaver, Global Vice President of Innovation Research & Development bei ABInBev. „Die Reise war nicht einfach, denn Vitamin D ist sauerstoff- und lichtempfindlich und nicht leicht wasserlöslich. Aber dank unserer kontinuierlichen Investitionen in Innovation sowie Forschung und Entwicklung konnte unser Team das einzige alkoholfreie Bier mit Vitamin D kreieren, was eine einzigartige Chance auf dem Markt darstellt."

Corona Sunbrew 0,0 % wird den Verbrauchern in mehreren Phasen zur Verfügung stehen. Die globale Marke wird Corona Sunbrew 0,0 % zunächst in Kanada einführen, und zwar genau zu der Jahreszeit, in der die meisten Kanadier nur wenig Sonnenlicht abbekommen - ein idealer Markt für die Einführung einer Innovation einer Marke, die für den Strand und Feiern im Freien steht. Noch in diesem Jahr wird Corona das Angebot an alkoholfreien Produkten in Großbritannien erweitern, gefolgt von Schlüsselmärkten im übrigen Europa, Südamerika und Asien.

Die Kreativagentur DAVID Miami hat bei der Entwicklung von Corona Sunbrew 0.0 % von Anfang an, also vor mehr als zwei Jahren, eng mit Corona zusammengearbeitet. Als ständiger Markenpartner präsentierte DAVID proaktiv die Idee, für Corona ein Getränk mit Vitamin D zu entwickeln.

„Jedes Detail des Projekts ist etwas Besonderes. Von der Produktidee bis zur endgültigen Kampagne. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir eine Produktidee vorstellen können und ein innovativer Kunde wie Corona sie kauft, entwickelt und auf die nächste Stufe bringt. Eine echte Gemeinschaftsleistung", sagt Pancho Cassis, Global Chief Creative Officer bei DAVID.

Um die Einführung von Corona Sunbrew 0,0 % zu unterstützen, wird Corona eine neue kreative Kampagne vorstellen, die den Genuss von „Sunshine, Anytime" einfängt Eine Zusammenstellung von Szenen, die an einem unberührten Strand in Costa Rica gedreht wurden, zeigt die Freude am Leben im Freien und die grenzenlose positive Energie der Sonne. Die neue Corona Sunbrew 0,0 %-Kampagne greift das Gefühl von Unbeschwertheit und Entspannung auf. Die integrierte 360-Grad-Marketingkampagne, die von DAVID Miami und dem Regisseur Juan Cabral entwickelt wurde, inspiriert die Verbraucher dazu, den Corona-Lifestyle zu genießen, den man am besten bei Sonnenschein erlebt.

Quelle: Corona (ots)