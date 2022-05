„Fliegendes“ Schiff vor der Küste Englands gesichtet und andere „Wolkenstädte“ (Videos)

Ein Mann, der eine Küstengemeinde in England besuchte, traute seinen Augen nicht, als er auf das Wasser blickte und etwas entdeckte, das wie ein Containerschiff in der Luft schwebte. Mehr dazu in einem Artikel von "anti-matrix.com".

Weiter heißt es wie folgt: "Laut einem lokalen Medienbericht gelang es Martin Stroud, ein Foto der wundersamen Vision (die unten zu sehen ist) zu machen, als sie während eines Ausflugs in das Dorf Coverack vor ihm auftauchte.

Später teilte der Tourist das Bild in den sozialen Medien und staunte darüber, dass das Schiff „fast so aussieht, als würde es fliegen!“ Natürlich sah Stroud kein Containerschiff, das plötzlich zu schweben begann, sondern eher eine optische Täuschung mit „falschem Horizont“, bei der die Farbe des Wassers darunter mit dem Himmel darüber und dem besser erkennbaren Teil des Meeres im Vordergrund übereinstimmte. Das Boot scheint am Himmel zu schweben. Dies darf nicht mit dem als Fata Morgana bekannten Phänomen verwechselt werden, bei dem eine Temperaturumkehr und dunstige Bedingungen das Erscheinen von „ Wolkenstädten “ und anderen luftigen Kuriositäten hervorrufen können. Ein unheimlich ähnliches „fliegendes“ Schiff wurde letztes Jahr in der gleichen Gegend der britischen Küste fotografiert, obwohl in diesem Fall gesagt wurde, dass die seltsame Szene eine ganz andere Art von Illusion war, die als „überlegene Fata Morgana“ bekannt ist. Bild: Screenshot anti-matrix.com

2021: „Fliegendes Schiff“ in England gesichtet Ein Vater und sein Sohn, die an einem Strand in England spazieren gingen, kratzten sich am Kopf, als sie auf das Meer blickten und ein scheinbar beträchtliches Schiff über dem Wasser treiben sahen. Die seltsame Szene wurde Berichten zufolge von David Morris und seinem gleichnamigen Sohn bei einem Besuch in der winzigen Küstengemeinde Gillan entdeckt. „Wir waren erstaunt und sehr verblüfft“, sagte der jüngere Mann über das rätselhafte schwimmende Schiff, das ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Auf die Gefahr hin, diejenigen zu enttäuschen, die sich einbilden, das Duo sei auf einen geheimen britischen Militärtest gestoßen, der dem Philadelphia-Experiment ähnelt, ist die fantastische Szene tatsächlich eine optische Täuschung, die speziell als „überlegene Fata Morgana“ bezeichnet wird, nach dem Vorbild des Fata-Morgana-Phänomens sorgt sie oft für Schlagzeilen, wenn „ Wolkenstädte “, „ Geisterschiffe “ und andere unerklärliche Sehenswürdigkeiten aus der Luft gesichtet werden. Der Effekt entsteht, wenn eine Temperaturumkehr von warmer Luft gegenüber kalter Luft dazu führt, dass das Licht so gebrochen wird, dass es scheinbar außerirdische Reflexionen von ansonsten normalen Objekten wie Schiffen und Gebäuden erzeugt.

2017: „Wolkenstadt“ erscheint in China Ein seltsames Filmmaterial aus China zeigt angeblich eine „Wolkenstadt“, die am Himmel schwebend gesichtet wurde. Berichten zufolge hat die rätselhafte Szene die Zuschauer verblüfft zurückgelassen, und das Video der „himmlischen Metropole“ hat online für ziemliches Aufsehen gesorgt. Einige paranormale Enthusiasten haben vorgeschlagen, dass der Vorfall ein kurzer Blick in eine parallele Dimension oder alternative Welt war. Unterdessen haben Verschwörungstheoretiker eine noch düsterere Hypothese und argumentieren, dass die „Wolkenstadt“ ein Test der chinesischen Regierung für die Hologrammtechnologie sei, ähnlich dem berüchtigten „Projekt Blue Beam“. Diese fantastischen Szenarien sind jedoch wahrscheinlich nicht die Ursache für den seltsamen Anblick, da Wetterexperten sagen, dass die „Wolkenstadt“ einfach eine optische Täuschung namens Fata Morgana ist, bei der die Wahrnehmung aufgrund von Dunst und heißen Temperaturen verzerrt wird. Warum China der Standort so vieler dieser „Wolkenstädte“ zu sein scheint, bleibt ein Rätsel, obwohl man sich fragt, ob es an den extremen Smogmengen liegen könnte, die in der Luft über den großen Städten des Landes verweilen." Quelle: anti-matix.com - Lizenz CC BY-NC-ND