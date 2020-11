Disney Research hat ein System entwickelt, das humanoiden Robotern hilft, Augenkontakt mit Menschen herzustellen. Über die Entwicklungen von Multi-Batch im Bereich der Robotertechnik berichtet Gizmodo-Gadged-Blog. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Der Demonstrationsroboter wendet nicht nur sein „Gesicht“ der Person zu, die ihn betrachtet. Er ist auch in der Lage, Augenwandern (Sakkaden) und natürliche Kopfbewegungen beim Atmen nachzuahmen.

Das Exemplar sieht ziemlich einschüchternd aus - es hat keine Haut und ähnelt einem Zombie aus Hollywood-Filmen. Aber die Technologie selbst hat gute Aussichten. So kann sie Anwendungen in Disneylands auf der ganzen Welt finden, in denen animatronische Figuren verwendet werden. Darüber hinaus wird Mimik wie beim Menschen für Androiden nützlich sein, die in Zukunft mit Menschen interagieren werden."

Quelle: Sputnik (Deutschland)