Heidelberg: "Schuhdieb" stellt sich der Polizei

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag lernte ein 36-Jähriger in der Stadt ein Pärchen kennen. Die beiden luden den Mann zu sich in die Wohnung in der Weststadt ein. In geselliger Runde konsumierte man bei einem Trinkspiel viel Alkohol.

Als eine vermeintlich lustige Aufgabe sollte der 36-Jährige aus dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ein paar fremde Schuhe besorgen, was er auch tat. Einige Zeit und einige Gläser Alkohol später wollte er die Schuhe wieder zurückstellen. Allerdings konnte er sich in seinem Rausch nicht mehr erinnern, wo genau die Schuhe zuvor gestanden hatten. Kurzerhand nahm er sie mit nach Hause. Als er am nächsten Tag wieder nüchtern war, nahm er einen erneuten Anlauf, die Schuhe zurückzubringen. Allerdings ließ ihm sein Gedächtnis auch dieses Mal im Stich, weshalb er sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte wandte. Er zeigte sich selbst an und bat um Unterstützung bei der Suche nach der Besitzerin. Die genaue Anschrift des Hauses konnte er gegenüber der Polizei nicht nennen. Es soll sich im Bereich der Bahnhofstraße befunden haben. Bei den fraglichen Schuhen handelt es sich um schwarze Damen-Sneaker der Marke Joya, Modell Electra SR STX.

Die Besitzerin möge sich unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden. Dort können die Schuhe abgeholt werden. Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)