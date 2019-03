(K)einbruch in the Name of Love

Beim Verfassen der nachfolgenden Pressemitteilung hatte der Schreiber offensichtlich sehr viel Spaß.

Wodurch diese kreative Pressemitteilung entstanden ist: "Heute Morgen meldete eine Frau aus #Lorch, der #cityofblindinglights, unseren KollegInnen der Polizeistation in #Rüdesheim einen Einbrecher. "Erst dachte sie, dass heute ein #beautifulday wird, aber dann entdeckte sie einen ihr unbekannten Mann (schwarz gekleidet, dunkle Haare, Brille), der im Wohnzimmer hinter der Tür stehen würde.

Die Anruferin flüchtete dann #withorwithoutyou zu ihrer Nachbarin.

Unsere KollegInnen betraten das Haus um den Einbrecher festnehmen zu können.

Zum Glück stellte sich heraus, dass es sich bei dem "Einbrecher" um einen lebensgroßen Pappaufsteller von Bono handelte, von dem die Anruferin nicht wusste, dass er so in der Wohnung vorhanden ist (eines des Kinder scheint wohl #U2-Fan zu sein)...

Auf die Frage der Streife, was er denn in Lorch machen würde, antworte er: "I still haven't found what I'm looking for!"

Ein Selfie wollte der Sänger leider nicht mit unseren KollegInnen machen - er war ja auch schließlich privat dort...#inthenameoflove oder so!"

Quelle: Polizei Westhessen