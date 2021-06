Absoluter Weltrekord: Frau in Südafrika bringt Zehnlinge zur Welt

Mit der Geburt von Zehnlingen hat eine Frau in Südafrika einen absoluten Rekord aufgestellt, berichtet das örtliche Portal iol am Dienstag.

Die 37-jährige Gosiame Thamara Sithole aus der Provinz Gauteng habe in einer Entbindungsstation in Pretoria per Kaiserschnitt sieben Jungen und drei Mädchen zur Welt gebracht, hieß es.



„Das waren zwei Kinder mehr als die Ärzte zuvor bei den medizinischen Untersuchungen festgestellt hatten“, sagte ihr Ehemann Teboho Tsotetsi.



Das Ehepaar habe bereits sechsjährige Zwillinge.

Der bisherige Guinness-Weltrekord gehört Halima Cissé aus Mali, die vor wenigen Wochen in Marokko neun Kinder geboren hatte. Im Guinnessbuch der Rekorde steht noch eine US-Amerikanerin, die 2009 acht Babys zur Welt brachte."

