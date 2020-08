Merkwürdiges Objekt über Japan

Ein leuchtender Ball ist am Freitag den Nachthimmel von Tokio entlang gezogen, wie die Zeitung „Yomiuri“ berichtet. Viele Augenzeugen konnten das Ereignis auf Foto und Video festhalten.

Das unbekannte Objekt wurde gegen 22.30 Uhr Ortszeit beobachtet. Die Feuerkugel erleuchtete zuerst den Himmel und erlosch schließlich knapp über der Erdoberfläche.

Zahlreiche Augenzeugen teilten in den sozialen Medien Fotos und Videos von dem Flugobjekt.

Der Feuerball war in einigen Teilen Tokios sowie in anderen Städten in der Präfektur Kanagawa sowie Yamanashi zu beobachten.

Wissenschaftler haben vorerst keine Erklärung für diese Sichtung. Man vermutet aber, dass es ein Meteorit gewesen sein könnte.

Zuvor war dasselbe Phänomen in der Präfektur Chiba beobachtet worden, wofür ein Meteorit verantwortlich war.

Quelle: Sputnik (Deutschland)