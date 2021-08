Rasenmäher als selbstgebauter fahrbarer Untersatz

Am Sonntag den 15.08.2021, um 17:30 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann aus Münchweiler an der Rodalb in der Prinzregentenstraße Münchweiler an der Rodalb einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Mann befuhr zuvor mit einem auf PKW umgebauten Rasenmäher die genannte Örtlichkeit. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Rasenmäher sichergestellt. Bei einer näheren Betrachtung wurde festgestellt, dass der Mann den Rasenmäher mit einem Dach, Windschutzscheibe, Radio, sowie kompletter Lautsprechereinrichtung versehen hat. Ob der Rasenmäher in diesem Zustand eine Zulassung erhalten wird ist fraglich. Eine Ermittlung der genauen Geschwindigkeit wird noch durchgeführt. Quelle: Polizeidirektion Pirmasens (ots)