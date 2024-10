Vielleicht ein Hamburg-Fan? Mann entwendet 54 "Moin Hamburg Magneten" aus einem Geschäft

Weit ist ein mutmaßlicher "Magneten-Dieb" nicht mit seiner Beute gekommen. Am 28.10.2024 gegen 16.20 Uhr soll ein Mann in einem Buch- und Zeitungsgeschäft im Bahnhof Altona gleich 54 "Moin Hamburg Magneten" im Wert von über 200 Euro aus einem Verkaufsständer entwendet haben. "Mit der im Rucksack verstauten Beute kam der Tatverdächtige (m.37) aber nicht weit. Ein Kaufhausdetektiv stoppte den rumänischen Staatsangehörigen und übergab den Mann an eine angeforderte Streife der Bundespolizei."

Im mitgeführten Rucksack entdeckten Bundespolizisten insgesamt 54 "Moin Hamburg Magneten" und stellten diese sicher. "Ob es sich bei dem mutmaßlichen "Magneten-Dieb" um einen Souvenirjäger oder einen Hamburg-Fan handelt, konnte von der Bundespolizei nicht ermittelt werden, da der 37-Jährige keine sachdienlichen Hinweise mitteilen wollte." Der Beschuldigte wurde vor Ort mit einem Platzverweis für den Bahnhof entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) wurde eingeleitet. Die Magneten verblieben nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen im Geschäft. Die weitere Sachbearbeitung wird vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg übernommen. Hinweis: Leider ist das anliegende Foto der Magneten nicht in höherer Auflösung vorhanden. Quelle: Bundespolizeiinspektion Hamburg (ots)