Hund stiehlt Fake Gebiss

Der Amerikaner Ben Campbell aus Michigan (USA) hat in einem Geschenkeladen falsche Zähne gekauft, um seiner in der Corona-Quarantäne gelangweilten Familie einen Streich zu spielen. Sein Hund Thomas klaute das Gebiss und wusste genau, was er damit anfangen musste. Das entsprechende Video wurde auf YouTube veröffentlicht, teilt das russische online Magazin "Sputnik" mit.

Weiter ist hierzu auf der deutschen Webseite zu lesen: "Der Hund „testete“ das Fake Gebiss und löste bei seinem Besitzer eine Lachsalve aus. „Thomas, was machst du?“, versuchte er Ben auszusprechen. Das Video ging im Netz sofort viral. „Ich mag es, dass er Zähne im Stil von Tom Cruise hat“, schrieb ein Nutzer. „Ich habe gerade das ganze Haus mit meinem Lachen geweckt“, kommentierte ein weiterer User. Quelle: Sputnik (Deutschland)