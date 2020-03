Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Aus diesem Grund startet ExtremNews jetzt gemeinsam mit Karma Singh die Aktion "Gänseblümchen". Was sich dahinter verbirgt ist am Ende des Beitrages zu sehen.

Die große bekannte deutsche Zeitung mit den vier Buchstaben fragte heute in einer Schlagzeile "Werden wir jetzt von RKI-Virologen regiert?". Weil sich der Artikel hinter einer Bezahlschranke verbirgt, wissen wir nicht zu welchem Schluss die Journalisten-Kollegen kommen. Wir können Ihnen jedoch unsere eigenen Rechercheergebnisse dazu kostenfrei mitteilen, die wahrscheinlich weit darüber hinausgehen, was in dem oben genannten Artikel steht und die auch die ExtremNews Redaktion überrascht haben.



Da es so aussieht, als ob jeder Vorschlag vom Robert-Koch-Institut (RKI) ohne jeglichem Widerspruch Folge geleistet wird, hat sich unsere Redaktion dazu veranlasst gefühlt, das RKI in Berlin einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Es handelt sich dabei, wie manche vielleicht nicht wissen, um eine Bundesoberbehörde und nicht um ein quasi-unabhängiges freies Institut. Dessen Aufgabenbereich reicht offiziell von der Erhebung von Gesundheitsstatistiken bis hin zur Beratung der Regierung, was sich zunächst einmal nicht ungewöhnlich oder besonders ungewöhnlich anhört.



Das RKI scheint jedoch einen viel größeren Einfluss, der bis zur WHO reicht, zu haben und es gibt eine interessante britische Verbindung zum Pirbright Laboratory, das beispielsweise Patente vom Coronavirus hält. Dabei handelt es sich offiziell um eine Forschungseinrichtung der Regierung, die Krankheiten landwirtschaftlicher Nutztiere erforscht. Wer sich auch hier nur oberflächlich damit beschäftigt, wird zunächst ebenfalls keine Auffälligkeiten finden. Wie die ExtremNews Redaktion jedoch schon im Video "Weitere Informationen zum sogenannten "Coronavirus"" zeigt, handelt es sich hierbei wahrscheinlich um ein sehr einflussreiches Institut des "Deep State".

Die Gemeinsamkeit liegt bei Cecil Rhodes. Er war vielleicht der reichste Mann der Geschichte. Er war nicht nur der alleinige Besitzer der Kimberly-Diamantenmine, sondern auch von DeBeers, dem größten Diamantenhändler der Welt. Das war allerdings nur Kleinkram: Rhodes war der uneingeschränkte Eigentümer von Rhodesien, dem Land, das heute Simbabwe und Sambia heißt. Sein Reichtum häufte sich so schnell an, dass es ohne die damals noch nicht erfundenen Computer unmöglich war, diesen zu zählen!

Da er homosexuell war (zu seiner Zeit ein Kapitalverbrechen), hatte er keinen Erben und hinterließ sein enormes Vermögen, um sein Werk fortzusetzen, die angelsächsische Rasse als Herrenrasse des gesamten Planeten zu etablieren, während alle anderen Rassen ihre Untertanen werden sollen. Die Organisationen, die er gründete, kennen wir heute unter anderem als die Bilderberg-Gruppe und den Deep State.

Es gibt Beweise für direkte Kontakte zwischen Rhodes und Koch, was wohl der Grund dafür ist, dass das RKI so viel Macht in ihren Händen hat.

In den 1930er und 40er Jahren wurde die Nazi-Partei von der Hörbegger-Sekte benutzt, um ihre eigenen Ziele der vollständigen Eigentümerschaft an der Menschheit zu fördern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Kult einer der vielen Fangarme von Cecil Rhodes ist. Es handelt sich um einen satanischen, schwarzmagischen Kult, der das Rufzeichen "Feuer und Eis" verwendete. In den höheren Rängen der Schwarzen Magie, ipsissimus aufwärts, gibt es eine "Regel" - in erster Linie ein Egotrip, um ihre "Überlegenheit" zu zeigen - dass Sie Ihren Opfern Ihre Absicht erklären und auch angeben müssen, wie diese Ihren Plänen entkommen können.

In der Presse, die (etwa zu 95%) diesen Schwarzmagiern gehört, wird uns gesagt, dass Korona „Krone“ oder „Kranz“ bedeutet. Es stimmt zwar, dass unter bestimmten Umständen auch Korona oder Halo als Krone ausgedrückt werden können, aber der Feuerring ist seine wahre, ursprüngliche Bedeutung. Dies ist wichtig, da dies der Fluchtweg ist, der sich vor uns öffnet. Es ist natürlich nützlich, klar zu erkennen, wovor wir fliehen müssen!

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Großteil des Parteiapparats der Nazis entfernt, aber der Hörbegger-Kult blieb unangetastet, möglicherweise aufgrund von Verbindungen zu Rockefeller, Carnegie und anderen. Diejenigen Sektenmitglieder, die hochrangige Positionen in der Bürokratie und der Polizei innehatten, blieben unangetastet. Es wird gemunkelt, dass im heutigen Deutschland nur Sektenmitglieder für hochrangige Posten in Frage kommen. Bestimmte hochrangige Mitglieder der Sekte, darunter Fritz te Meer, ein wegen Kriegsverbrechen verurteilter Direktor der IG Farbenindustrie, wurden nach New York gebracht, um die Vereinten Nationen zur Förderung der Ziele der Sekte zu gründen. Interessant ist auch, dass bis vor gut einem Jahr noch Informationen zum Hörbegger-Kult im Internet zu finden waren, zwischenzeitlich wurden diese alle entfernt, so dass es keinerlei Hinweise mehr dazu gibt.



Ein Teil der Vereinten Nationen ist die Weltgesundheitsorganisation, die bekanntlich als Front für die Interessen des Pharmakartells fungiert. Es ist im Moment unklar, ob das RKI Befehle von der WHO erhält oder sie an die WHO weitergibt. Selbstverständlich hat das RKI Verbindungen zu George Soros; unklar ist auch hier nur, wer wem Befehle erteilt!

Innerhalb des RKI-Hauptgebäudes in Berlin befindet sich das Mausoleum von Robert Koch selbst! Wer das sieht, wird sofort erkennen, dass der Raum nicht nur die klassische "Deko" eines satanischen Tempels trägt, sondern auch die Bodenmuster der Freimaurerlogen.

Jetzt weiß jeder, womit wir es zu tun haben: Ein satanischer Kult mit dem Ziel, die gesamte Menschheit vollständig zu versklaven.

Doch dies ist immer noch nicht alles. Wie in schwarz-magischen Kreisen durchaus üblich, werden gerne Wörter mit bestimmten Schwingungen aufgeladen. Im Fall des lateinischen Wortes, das in deutsch "Gift" heißt, wurde "Angst" moduliert. Dadurch geht jeder, der dieses Wort hört, liest, sieht, spricht oder denkt in Resonanz mit Destruktivem. Schlussendlich hat dies eine negative Auswirkung, auch gesundheitlich, auf die Nieren, das Herz und die Lungen.



Um aus der Angst herauszukommen und einen positiven Effekt zu erzielen, haben Karma Singh und ExtremNews jetzt gemeinsam die Aktion "Gänseblümchen" ausgerufen: Anstatt dieses "Gift" Wort zu verwenden, regen wir dazu an jetzt nur noch "Corona-Gänseblümchen" zu sagen, damit die Angst überwunden wird. Wer möchte dies in der jetzigen Zeit nicht? Und damit ein positiver Reinigungsprozess, der jetzt überall ansteht, jeder selbst auch für sich erreichen kann, muss jeder aus der Angst in die "Herzenergie" kommen. Ein weiterer Nutzen davon ist, dass so die schwarz-magische Belegung der Hörbegger-Sekte verschwindet.

Warum Gänseblümchen, wenn man diese isst, auch eine positive Auswirkung auf die Gesundheit haben, erklärt Karma Singh neben einigen weiteren Dingen im nachfolgenden Video:



Quelle ExtremNews / Karma Singh