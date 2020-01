Shitstorm nach "Dicke schwerer zu kidnappen"

Eine Werbetafel der Pizza-Kette East of Chicago Pizza in Barberton im US-Bundesstaat Ohio hat mit dem Slogan "Dicke Menschen sind schwerer zu kidnappen" für Amüsement und auch Empörung gesorgt. Kritiker meinen, dass Entführungen keine Angelegenheit sind, über die man spaßen sollte. Betreiber Jeremy Clemetson sei diesmal zu weit gegangen.

"Keine Witze darüber machen"

"Im Vergleich zum Empörungs-Marketing, das viele andere Brands betreiben, ist das noch relativ harmlos. Humorvolle Slogans sind eine gute Werbestrategie, jedoch können sie auch schnell provozieren, wenn sie zu extrem sind. Passiert das einmal, vergessen die meisten Menschen das sehr schnell. Findet die Provokation kontinuierlich statt, müssen die Brand-Betreiber auch dazu stehen und mit den Konsequenzen leben", meint Marketing-Experte Bernd Pfeiffer von LimeSoda https://www.limesoda.com/social-media/agentur im Gespräch mit pressetext.

Momentan findet in den USA der "National Human Trafficking Awareness Month" statt. Im Januar 2020 soll die Aufmerksamkeit für die Problematik des Menschenhandels erhöht werden. Viele Einwohner von Barberton sehen es als geschmacklos, gerade in dieser Zeit eine solche Werbung zu veröffentlichen. "Man sollte keine Witze über Kidnapping machen", zitiert der Sender "WBRC" eine Anwohnerin.

"Wollten niemanden beleidigen"

Clemetson beteuert, er habe niemanden beleidigen wollen. Humorvolle Slogans seien schlicht und einfach sein Markenzeichen. "Ich hatte die Werbung schon seit drei Wochen auch auf einem Schild vor dem Restaurant und niemand hat etwas gesagt", so der Betreiber der Pizzeria. Andere Slogans, die auf Werbung der "East of Chicago Pizza" in Barberton zu sehen waren, sind "Legalisiert Marinara", oder "Gratis Schachtel zu jeder Pizza."

