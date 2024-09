Hildesheim: Medizinischer Notfall führt zu ungewöhnlichen Unfall

Bockenem (web) - Am heutigen Tage, gegen 11:20 Uhr, befährt ein 72jähiger aus dem Stadtgebiet Bockenem mit seinem Pkw Mercedes die B 243 aus Rtg. Bornum kommend in Rtg. Bockenem.

Am Abzweig B 243A kommt es zu einem medizinischen Notfall beim Fahrzeugführer. Im folgenden Verlauf überfährt der Bockenemer mit seinem Pkw zwei Verkehrsinseln im Einmündungsbereich B243/ B 243A, überquert eine Grünfläche und fährt in ein angrenzendes (kleines) Waldstück.

In diesem Waldstück legt der Pkw noch ca. 40 Meter zurück, bevor der Pkw gegen eine Parkbank und einen Mülleimer stößt und schließlich vor einem Baum stehen bleibt.

Der Fahrzeugführer wird durch den Verkehrsunfall nicht verletzt, muss jedoch aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Person ist vor Ort ansprechbar.

Am Pkw entsteht Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Weiterhin werden mehrere Verkehrsschilder, die Fahrbahn der B 243A, eine Parkbank und ein Mülleimer beschädigt bzw. zerstört. Zur Schadenshöhe können hier keine Angaben gemacht werden.



Trotz des ungewöhnlichen Unfallgeschehens kamen glücklicherweise keine weiteren Personen zu Schaden.

Neben der Polizei Bad Salzdetfurth waren auch ein RTW, ein Notarzt und ein örtliches Abschleppunternehmen vor Ort im Einsatz.

Quelle: Polizeiinspektion Hildesheim (ots)