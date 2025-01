Halle (Saale): 51-Jähriger sorgt mit unachtsam stehengelassenem Koffer für Poli-zeieinsatz

Am Mittwoch, den 15. Januar 2024 informierten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn um 10:01 Uhr das Bundespolizeirevier Halle (Saale) telefonisch über einen herrenlosen Koffer auf Bahnsteig acht des Hauptbahnhofes Halle (Saale).

Bundespolizeikräfte begaben sich daraufhin umgehend zum besagten Bahnsteig und stellten einen vereinsamten Koffer und einen daneben liegenden Stoffbeutel fest, der nach ersten Befragungen keinem Besitzer zugeordnet werden konnte. Daraufhin wurde der Nahbereich abgesperrt und ein Sprengstoffspürhund angefordert.

Dieser zeigte nach Inaugenscheinnahme kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten, so dass der Koffer um 10:15 Uhr als ungefährlich eingestuft werden konnte. In der Zwischenzeit meldete sich ein Mann bei den Einsatzkräften und erklärte, dass sein Freund ihn schickte, um dessen Koffer zu holen, den dieser versehentlich auf dem betroffenen Bahnsteig stehen gelassen hatte. Der 51-Jährige war in den Zug gestiegen, um dem Zugbegleiter eine Frage zu stellen, als sich die Türen schlossen und der Zug abfuhr. Der Syrer befand sich bereits auf dem Rückweg und erschien kurze Zeit später um sein Gepäck, nach einer Identitätsfeststellung und dem Ab-gleich des Kofferinhaltes aufgrund seiner Angaben, wieder in Empfang zu nehmen. Im Koffer befanden sich persönliche Gegenstände und im Stoffbeutel Lebensmittel.

Durch den Polizeieinsatz kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu keinerlei Zugverspätungen. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Magdeburg (ots)