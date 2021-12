Für den Fall von Weltuntergang wird Australien 2022 „Black Box der Erde“ aufstellen

Australien wird Anfang 2022 die sogenannte Black Box der Erde installieren, einen Rekorder, der Informationen über die menschliche Zivilisation auf einer zu diesem Zweck geschaffenen Website für den Fall des Weltunterganges sammeln soll. Das Projekt soll auf das Problem der globalen Erwärmung aufmerksam machen. Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "„Wenn wir unsere Lebensweise nicht drastisch ändern, werden der Klimawandel und andere vom Menschen verursachte Bedrohungen zum Niedergang unserer Zivilisation führen“, heißt es in einer Erläuterung auf der Webseite des Projekts Earth's Black Box.

Der Zweck des Projekts sei, „einen unvoreingenommenen Bericht über die Ereignisse zu liefern, die zum Untergang des Planeten führen“, künftige Generationen in Verantwortung zu halten und „zu dringendem Handeln anzuregen“.

„Die Black Box der Erde wird jeden Schritt aufzeichnen, den wir in Richtung der Katastrophe unternehmen. Hunderte von Datensätzen, Messungen und Interaktionen, die sich auf den Zustand unseres Planeten beziehen, werden kontinuierlich erfasst und für künftige Generationen sicher gespeichert“, heißt es weiter. „Wie die Geschichte endet, hängt ganz von uns ab“.

Nach Angaben des Senders ABC soll die Black Box einen zehn Meter langen, vier Meter breiten und drei Meter hohen Kasten aus Stahl darstellen, der auf einem abgelegenen Felsen an der Westküste der Insel Tasmanien aufgestellt werden soll. Der Standort sei aufgrund seiner geopolitischen und geologischen Stabilität ausgewählt worden. Tasmanien hat sich im Wettbewerb mit anderen Standorten wie Malta, Norwegen und Katar durchgesetzt.

The Earth is getting a black box recorder, and it's already starting listening https://t.co/dDsnaYupeo— ABC Hobart (@abchobart) December 5, 2021

Im Kasten sollen von Solarzellen und Batterien angetriebene Festplatten installiert werden, die Informationen und Analysen zu den Problemen der Welt in Echtzeit speichern sollen. Hinzukommen würden Informationen über den Klimawandel, das Aussterben von Arten, die Umweltverschmutzung und die Auswirkungen auf die Gesundheit. Eine Beta-Version dieser Aufzeichnung kann man derzeit auf der Webseite des Projekts beobachten.

„Die Idee besteht darin, dass, wenn die Erde infolge des Klimawandels zugrunde geht, dieses unzerstörbare Aufzeichnungsgerät für diejenigen da sein wird, die übrig bleiben, damit sie daraus lernen“, sagte Jim Curtis, Executive Creative Director bei der Marketingagentur Clemenger BBDO, die das Projekt betreibt, gegenüber dem australischen Sender ABC.

Zudem solle die Black Box Staats- und Regierungschefs in Kenntnis setzen, dass ihr „Handeln oder Nichthandeln“ dokumentiert werde.

Offenbar soll das Projekt die Einwohner der Erde verantwortungsbewusster machen: „Wenn die Menschen wissen, dass sie aufgezeichnet werden, hat das einen Einfluss darauf, was sie tun und sagen“, meinte Jonathan Kneebone, Mitbegründer des Kunstkollektivs Glue Society, das an der Entwicklung des Projekts beteiligt war."

Quelle: SNA News (Deutschland)