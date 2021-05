Endlich wieder Kino: Constantin Film gibt neue Kinostarttermine bekannt

Die Sehnsucht nach Kino und Kultur hat endlich ein Ende: Pünktlich zur Wiedereröffnung der deutschen Kinos gibt Constantin Film die neuen Termine der Verleihstaffel 2021 / 2022 bekannt.

Zum Auftakt startet DRACHENREITER wieder in den Kinos, sobald diese öffnen dürfen: Ein kleiner Drache mit einem großen Traum und ein Abenteuer, wie gemacht für die Kinoleinwand. Silberdrache Lung, Koboldmädchen Schwefelfell und der Waisenjunge Ben nehmen das Publikum mit auf die Suche nach dem "Saum des Himmels" - ein magisches Abenteuer für die ganze Familie!



Hochkarätige internationale (Eigen-) Produktionen wie BREAKING NEWS IN YUBA COUNTY (24. Juni), 100% WOLF (1. Juli), MONSTER HUNTER (1. Juli), TIDES (26. August), EIFFEL IN LOVE (16. September), WELCOME TO RACCOON CITY (25. November), das Reboot der immens erfolgreichen Resident Evil-Reihe, und AFTER LOVE, der heiß ersehnte dritte Teil der epischen Liebesgeschichte zwischen Tessa und Hardin, versprechen Kinogenuss vom Feinsten.

Darüber hinaus gibt es 2021 auch ein Wiedersehen mit Ostwind, Mika und Ari im großen Finale der erfolgreichen Pferdefilmreihe: OSTWIND - DER GROSSE ORKAN kommt am 29. Juli in die Kinos. Alle Eberhofer-Fans dürfen sich auf den 5. August freuen, dann startet mit KAISERSCHMARRNDRAMA die inzwischen siebte Verfilmung der Kultromane von Rita Falk in den Kinos.



Sönke Wortmanns neuester Film CONTRA wurde auf dem 16. Zürich Film Festival bereits mit Standing Ovations gefeiert, Hauptdarstellerin Nilam Farooq erhielt für ihre schauspielerische Leistung als Jura-Studentin Naima jüngst den Bayerischen Filmpreis als Beste Darstellerin - am 28. Oktober startet der Film nun endlich auch in den Kinos. Zum Jahresabschluss bietet CAVEMAN (23. Dezember) mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle ebenfalls große Kinounterhaltung.



Und auch 2022 bietet viele weitere Filmhighlights, auf die sich die Kinozuschauer freuen dürfen: Das Kinojahr beginnt mit DER NACHNAME (20.Januar), der Fortsetzung der amüsant-entlarvenden Gesellschaftskomödie "Der Vorname" aus dem Jahr 2018, und Anika Deckers neuer Komödie LIEBESDINGS (17. Februar) mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle, die die turbulente Liebesgeschichte um einen gefeierten Schauspielstar auf der Flucht vor den Medien und der eigenen Vergangenheit erzählt. Ebenfalls für 2022 angekündigt sind Leander Haußmanns STASIKOMÖDIE, Doris Dörries FREIBAD (1. September), GUGLHUPFGESCHWADER (4. August), SONNE UND BETON, nach dem gleichnamigen Besteller von Felix Lobrecht, sowie Bora Dagtekins neueste Regiearbeit, die am 27. Oktober in die Kinos kommen wird.



Hier die neuen Titel und Starttermine für die Verleihstaffel 2021 / 2022 im Überblick:

Wiederaufführung DRACHENREITER

24.06.2021 BREAKING NEWS IN YUBA COUNTY



01.07.2021 100% WOLF



01.07.2021 MONSTER HUNTER



29.07.2021 OSTWIND - DER GROSSE ORKAN



05.08.2021 KAISERSCHMARRNDRAMA



26.08.2021 TIDES 02.09.2021 AFTER LOVE



16.09.2021 EIFFEL INLOVE



28.10.2021 CONTRA



25.11.2021 WELCOME TO RACCOON CITY



23.12.2021 CAVEMAN



TBA STASIKOMÖDIE

20.01.2022 DER NACHNAME



17.02.2022 LIEBESDINGS



26.05.2022 MIA AND ME



04.08.2022 GUGLHUPFGESCHWADER



01.09.2022 FREIBAD



27.10.2022 UNTITLED BORA DAGTEKIN PROJEKT TBA SONNE UND BETON

Quelle: Constantin Film (ots)