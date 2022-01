Ganz großes Kino: Constantin Film gibt Starttermine für 2022/2023 bekannt

Nach den coronabedingten Startterminverschiebungen nimmt das neue Kinojahr endlich Fahrt auf: Die Verleihstaffel 2022 / 2023 der Constantin Film glänzt wie gewohnt mit hochkarätigen Eigenproduktionen, internationalen Blockbustern und bester Unterhaltung für die ganze Familie.

Zu einem der vielen Highlights der diesjährigen Verleihstaffel zählt STASIKOMÖDIE (19. Mai), der dritte Teil der DDR-Trilogie von Leander Haußmann. Darin setzt der preisgekrönte Regisseur und Drehbuchautor der Berliner Künstlerbohème ein brillantes und urkomisches Denkmal mit Schauspieler in Hochform wie David Kross, Jörg Schüttauf, Antonia Bill, Margarita Broich, Deleila Piasko und Henry Hübchen.

Am 7. Juli startet LIEBESDINGS. Der neue Film von Erfolgsautorin und Regisseurin Anika Decker mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle erzählt die turbulente Liebesgeschichte um einen gefeierten Schauspielstar auf der Flucht vor den Medien und der eigenen Vergangenheit, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt. LIEBESDINGS ist eine Geschichte von Irrungen und Wirrungen, Liebe und Verrat und der fröhlichen Erkenntnis, dass man nur wirklich glücklich wird, wenn man zu sich selbst findet. Neben Elyas M'Barek gehören auch Lucie Heinze, Peri Baumeister, Alexandra Maria Lara, Denis Moschitto, Maren Kroymann, Jochen Schropp, Lucas Reiber, Anna Thalbach, Rick Kavanian, Linda Pöppel, Michael Ostrowski und viele weitere Gäste zum hochkarätig besetzten Cast.

Darüber hinaus gibt es auch ein Wiedersehen mit vielen liebgewonnen Charakteren: Am 4. August startet GUGLHUPFGESCHWADER, das achte Eberhofer-Abenteuer, in dem es Bayerns gemütlichster Dorfpolizist nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit mafiösen Geldeintreibern zu tun bekommt. Den 25. August sollten sich alle Fans der leidenschaftlichen Liebesgeschichte von Tessa und Hardin vormerken, denn dann kommt mit AFTER FOREVER der finale Teil nach den weltweit erfolgreichen Romanen von Anna Todd in die Kinos.

Ebenfalls für Herbst 2022 angekündigt sind FREIBAD (1. September) von Doris Dörrie sowie die Verfilmung von Felix Lobrechts Bestseller SONNE UND BETON (22. September), den David Wnendt an Originalschauplätzen in Berlin inszenierte. Und ab dem 20.Oktober wird Familie Berger in DER NACHNAME, der furiosen Fortsetzung der höchst erfolgreichen Gesellschaftskomödie "Der Vorname", eines sehr schnell klar: Familienurlaub ist eben doch kein Urlaub. In den Hauptrollen ist erneut das Star-Ensemble aus Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi und Janina Uhse zu sehen.

Zu Weihnachten bringt Constantin Film endlich CAVEMAN, eines der weltweit erfolgreichsten Bühnenstücke, auf die große Kinoleinwand (Start: 22. Dezember 2022). Regisseurin Laura Lackmann adaptierte die gleichnamige Theatervorlage und verfilmte ihr eigenes Drehbuch mit Starbesetzung: Moritz Bleibtreu und Laura Tonke spielen die Hauptrollen, unterstützt von Wotan Wilke Möhring, Martina Hill, Jürgen Vogel u.v.m.

Für 2023 dürfen sich Filmfans auf allerbeste Kinounterhaltung mit dem neuen Film von Bora Dagtekin und den Neuinterpretationen der legendären Geschichte der drei Musketiere freuen. Darüber hinaus startet Constantin Film im nächsten Jahr auch zwei Produktionen von und mit Til Schweiger.

Hier die Starttermine für die Verleihstaffel 2022 / 2023 im Überblick:

19.05.2022 STASIKOMÖDIE

26.05.2022 MIA AND ME

07.07.2022 LIEBESDINGS

04.08.2022 GUGLHUPFGESCHWADER

25.08.2022 AFTER FOREVER

01.09.2022 FREIBAD

22.09.2022 SONNE UND BETON

20.10.2022 DER NACHNAME

22.12.2022 CAVEMAN

30.03.2023 UNTITLED TIL SCHWEIGER PROJECT

13.04.2023 THE THREE MUSKETEERS: D'ARTAGNAN

03.08.2023 REH-RAGOUT-RENDEZVOUS

28.09.2023 UNTITLED BORA DAGTEKIN PROJECT

07.12.2023 UNTITLED TIL SCHWEIGER PROJECT

14.12.2023 THE THREE MUSKETEERS: MILADY

Quelle: Constantin Film (ots)