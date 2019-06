FACE_It! Kinostart am 25. Juli 2019

Eine polarisierende Frage, die seit dem - mittlerweile eingestellten - Gesichtsüberwachungsprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz neu gestellt wird: Wem gehört eigentlich mein und Dein Gesicht? Staatsministerin Dorothee Bär und die Künstler padeluun (Digitalcourage), Peter Waibel (ZKM) und andere liefern dazu Diskursbeiträge.

Festgehalten und in einer eigen-artigen Collage zusammengestellt von dem Berliner Film- und Videopionier Gerd Conradt. Der Film FACE_IT! wird am 25. Juli 2019 im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien uraufgeführt und ist anschließend in ausgewählten Kinos bundesweit zu sehen.

Der Film



Mit Hilfe des Facial Action Coding System (FACS) soll es möglich werden, die Geheimnisse des Gesichts – des Spiegels der Seele - zu entschlüsseln. In FACE_It! stellt Gerd Conradt Menschen vor, die sich mit der Überwachung durch digitale Gesichtserkennung kritisch auseinandersetzen - er trifft Datenschützer, Künstler, einen Medienrebellen, eine Kunsthistorikerin, die Staatsministerin für Digitalisierung. Er stellt einen Human Decoder vor, der das populäre FACS anwendet und stellt die Frage, ob diese Systematik die Gefahr birgt, dass der nicht endende mimische Austausch von Gesicht zu Gesicht zu ausdrucks- und geschichtslosen FACES reduziert wird, zu Wesen immerwährender alters- und geschlechtsloser Gegenwärtigkeit. Die Protagonisten werden mit Videoclips konfrontiert, in denen das Gesicht als Kunstwerk verhandelt wird. Am Modell der Nofretete tastet ein blinder Mann das „schönste Gesicht der Welt“ ab.



Der Film fragt: Wem gehört das zum Zahlencode gewordene Gesicht?

Weltpremiere im Zentrum für Kunst und Medien

FACE_It!, der neue Dokumentarfilm von Videopionier Gerd Conradt wird in einer Weltpremiere am 24. Juli 2019 im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe präsentiert. Einen Tag später, am 25. Juli 2019, startet der Film im Verleih von missingFILMs bundesweit in den Kinos.



Gerd Conradt startet in FACE_It! einen Diskurs zur Codierung des Gesichts, die als moderner Fingerabdruck wie ein geheimnisvolles Siegel den Zugang zur Persönlichkeit eines Menschen verspricht. Angeregt von dem „Pilotprojekt“ zur digitalen Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz, spürt er der Bedeutung des Gesichts im digitalen Zeitalter nach.



Regie: Gerd Conradt D 2019, 80 min., Farbe, OmU, FSK: tbc



Mit: Peter Weibel (Künstler, Medienrebell, Kurator, Theoretiker, Direktor ZKM Karlsruhe) Dorothee Bär (Staatsministerin für Digitalisierung, CSU) Julius von Bismarck (Künstler) Sigrid Weigel (Literatur- und Kulturwissenschaftlerin) padeluun (Künstler, Vorstand Digitalcourage e.V. ) Holger Kunzmann (FACS-Coder, Head of Paul Ekman Training Germany)

Quelle: Digitalcourage e.V.