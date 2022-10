Jennifer Lopez in SHOTGUN WEDDING - EIN KNALLHARTES TEAM Ab 5. Januar 2023 im Kino

Bis dass der Tod uns scheidet bekommt in dieser explosiven Action-Komödie eine ganz neue Bedeutung... Diesen Tag werden Darcy (Jennifer Lopez) und Tom (Josh Duhamel) nicht so schnell vergessen... Für ihre geplante Hochzeit vor Traumkulisse fliegen die beiden mit ihren recht eigenwilligen Familien auf die Philippinen.

Während sich die Angehörigen unter Palmen schon bald in Disharmonie üben, taucht ausgerechnet auch noch Darcys Ex Sean (Lenny Kravitz) auf. Der Familiensegen hängt schief und das Paar bekommt kalte Füße. Als wäre das nicht genug, werden die Partygäste plötzlich als Geisel genommen. Jetzt liegt es an Darcy und Tom, alle zu retten - wenn sie sich vorher nicht gegenseitig an die Gurgel gehen.

SHOTGUN WEDDING - EIN KNALLHARTES TEAM: Ein Actionkino-Highlight mit Fernweh-Faktor - perfekt für graue Wintertage! Explosionen, Faustkämpfe und Wortgefechte unter Palmen - Megastar Jennifer Lopez (HUSTLERS, MANHATTAN LOVE STORY) und Josh Duhamel (TRANSFORMERS, SAFE HAVEN) ziehen in dieser Action-Komödie alle Register. Lenny Kravitz (DIE TRIBUTE VON PANEM), Jennifer Coolidge (THE WHITE LOTUS, AMERICAN PIE) und Cheech Marin (IMMER ÄRGER MIT GRANDPA) sind in weiteren Rollen zu sehen. Regie führte Jason Moore (PITCH PERFECT). Jennifer Lopez zeichnet bei SHOTGUN WEDDING auch als Produzentin verantwortlich, Ryan Reynolds (DEADPOOL) als einer der Ausführenden Produzenten. Kinostart: 5. Januar 2023 im Verleih von LEONINE Studios.

Quelle: LEONINE Studios (ots)