Nachrichten AUF1 vom 12. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Klimawahn in Neuseeland: Bauern sollen für Blähungen ihrer Kühe bestraft werden

+ „Clinton Global Initative“: Globalisten bereiten Klima-Transformation der Welt vor

+ Österreich: Razzien wegen Maskenattest – Corona-Diktatur ist noch nicht Geschichte

+ Günther Hlebaina im AUF1-Gespräch: „Man möchte an mir ein Exempel statuieren“

+ Wirtschaft: Dank grüner Politik rast Deutschland jetzt ungebremst in die Rezession

+ „Rechtsextrem – na, und?“: Deutungshoheit des Systems wird zunehmend in Frage gestellt

+ Ahrtal-Katastrophe: Polizeihubschrauber-Videos bringen Innenminister Lewentz zu Fall

+ Prof. Dr. Karl Hecht: Ein großer Arzt und Wissenschaftler ist von uns gegangen

+ Buchtipp der Woche: „Die Medizin Mafia“ von Ghislane Saint-Pierre Lanctôt

Kurzmeldungen:

+ Österreich: Steuerfreier Zuverdienst für Ukrainer

+ Marode Finanzlage: „Bank of England“ setzt Notkäufe fort

+ Tulsi Gabbard: Politstar der US-Demokraten tritt aus Partei aus

+ Klima-Gretel entpuppt sich als Atom-Lobbyistin

+ Sozialkreditsystem: Britischer Testlauf für Klima-Kommunismus

Quelle: AUF1