Multiparadigmenwechsel #13 Systemwechsel? Mit Franz Hörmann, Peter Klein & Sandra Weber

Die Ereignisse und Dichte der Berichterstattung nehmen in den letzten Wochen und Tagen rasant zu. Es gibt zahlreiche Themen, Baustellen und Krisenherde, die es wirklich in sich haben. Trotzdem wirkt es gerade noch wie die "Ruhe vor dem Sturm". Wo stehen wir gerade? Was kommt auf uns zu? Ist der Multiparadigmenwechsel in vollem Gange? Wir blicken in diesem Gespräch auf die Royals, das Finanzsystem, die Neuordnung der Handelszonen, die Energiethematik, die politischen Krisenherde, das Währungssystem etc. - dürfen uns aber bei allen Themen fragen, was sie mit uns zu tun haben und was jeder Einzelne zur Aufgabe hat.

Sind die Themen im Außen vielleicht ungelöste Themen in unserem Inneren (Ist Krieg in mir? Fließt meine Energie liebevoll?). Wie schaffen wir langfristige lebensfreundliche Konzepte und eine wirklich neue Gesellschaft? Und brauchen wir dafür vielleicht sogar die totale Verwirrung um komplett befreit aus der Leere neu schöpfen zu können? Oder die Not um endlich wieder erfinderisch zu werden?

Quelle: THEKI Academy