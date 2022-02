Ein Beitrag der Gesellschaft “Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.” (MWGFD). Am Mittwoch, den 19.01.2022, fand eine vielbeachtete Online-Pressekonferenz der Gesellschaft “Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.” statt, in der 17 Vortragende* (Mediziner und Wissenschaftler) aus den fünf deutschsprachigen Ländern D-A-CH-ST-LIE das MWGFD-Corona-Ausstiegskonzept der Öffentlichkeit vorstellten.

(*Referenten dieser Online-Pressekonferenz: Sucharit Bhakdi, Martin Haditsch, Arne Burkhardt, Renate Holzeisen, Harald Walach, Ulrike Kämmerer, Christian Fiala, Aris Christidis, Thomas Binder, Wolfgang Wodarg, Andreas Sönnichsen, Josef Thoma, Christian Schubert, Stefan Hockertz, Werner Möller, Daniel von Wachter, Moderation: Ronald Weikl)

Unter der Überschrift „Wir fordern einen Ausstieg aus der „Corona-Pandemie” und legen ein Konzept vor” haben 20 Mediziner und Wissenschaftler einen „Offenen Brief” zur Information der Bevölkerung verfasst. Hierin werden in zehn konkreten Forderungspunkten die erarbeiteten Lösungsvorschläge vorgestellt, die allesamt auf wissenschaftlicher Evidenz beruhen und zu einem sehr kurzfristigen und kostengünstigen Ausstieg aus der „Corona-Krise” beitragen können.

In einer großangelegten Brief-Aktion in allen genannten fünf Ländern (D-A-CH-ST-LIE) werden in den kommenden Tagen alle politischen und administrativen Entscheidungsträger der Judikativen, der Exekutiven und der Legislativen im Bund, in den Ländern und auf Kommunalebene persönlich angeschrieben und erhalten sowohl per Email als auch per Post die beiden Schreiben. Wir haben ein großes Team an Unterstützern hierfür rekrutiert.

Empfänger sind alle Abgeordneten der Landtage und des Bundestags, hochrangige Bedienstete von Polizei und Bundeswehr, leitende Richter und Staatsanwälte, Leiter von Gesundheitsämtern, Landräte und Bürgermeister, sowie last not least auch die Chefredakteure und Intendanten der bekannten Medien.

Um den Text besser lesbar zu machen, besteht das MWGFD-Corona-Ausstiegskonzept aus zwei Teilen, einer als „Anschreiben” gehaltenen Kurzfassung (sieben Seiten) mit den zehn Forderungspunkten und einer jeweils kurzen Erklärung selbiger. Ein beigefügtes ausführliches Begleitschreiben (36 Seiten lang) liefert detaillierte Daten, Fakten und Argumente.

Wer sich die 30 bis 40 Minuten Zeit nimmt, die er für das gewissenhafte Lesen dieses wichtigen Begleitschreibens mit über 140 wissenschaftlichen Quellenangaben benötigt, der hat danach, das können wir versprechen, einen klaren Blick auf die Corona-Thematik!

Wir erhoffen uns mit dieser Aktion eine breite öffentliche Diskussion und natürlich auch eine baldige Umsetzung unserer Forderungspunkte.

Natürlich können wir niemanden dazu zwingen, dieses Konzept zu lesen, aber, die Namen all der Entscheidungsträger, die dieses Schreiben von uns per Post oder E-Mail erhalten haben, werden auf unserer MWGFD-Webseite veröffentlicht, sodass jeder Bürger sich ein Bild davon machen kann, wer diese wichtigen Informationen erhalten hat.

Keinem Empfänger werden später Ausreden helfen, wie „Ich habe davon nichts gewusst”. Spätestens mit Erhalt dieses Schreibens ist der Empfänger im juristischen Sinne „bösgläubig” gemacht und wird damit auch bei einer späteren rechtlichen Aufarbeitung der Geschehnisse ggf. zur Verantwortung gezogen werden können.

In der Anlage übermitteln wir Ihnen als PDF das 7-seitige Anschreiben, das die Kurzfassung mit den zehn Forderungspunkten enthält, sowie einen Link zur Webseite, in dem Sie auch das ausführliche Begleitschreiben finden, das detaillierte Daten, Fakten und Argumente mit mehr als 140 Quellenangaben liefert. 2022-01-28 final MWGFD-Anschreiben PDF-sehr geehrter Empfänger dieses Schreibens

Alles dies finden Sie zudem, zum Download bereit, unter folgendem Link: https://www.mwgfd.de/das-mwgfd-corona-ausstiegskonzept/

Nachfolgend verlinktes Video fasst die wesentlichen Inhalte der Pressekonferenz sowie Möglichkeiten der weiteren Unterstützung nochmals kurz zusammen: https://www.youtube.com/watch?v=aBvUe7awwvs

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter [email protected] oder auch [email protected] zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

für den MWGFD, Dr. Ronald Weikl,

stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V."

