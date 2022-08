Nachrichten AUF1 vom 22. August 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Klima-Wahn: Über eintausend echte Wissenschaftler wehren sich gegen CO2-Lüge

+ Deutschland: Vor dem kalten Winter kündigt sich immer mehr ein „heißer Herbst“ an

+ Russland: Alexander Dugins Tochter Darja bei Anschlag in Moskau gestorben

+ Inge Rauscher im AUF1-Gespräch: Fakten und Hintergründe im „Fall Kellermayr“

+ Asyl-Schwindel: Vermeintliche Flüchtlinge kommen zumeist aus Urlaubsländern und Indien

+ „Wirtschaft AUF1“: Silber in Zeiten der Krise, was sind seine Vor- und Nachteile?

+ Corona-Medikament Paxlovid: Lauterbach degradiert Ärzte zu Pharma-Vertretern

+ Die gute Nachricht: Doku „Inside Mainstream“ ist fertig

Kurzmeldungen:



+ Heizen kaum noch leistbar: Auch bei Holzpellets explodieren die Preise

+ Impf-Abo: WHO will lebenslange Corona-Impfung

+ Frieren gegen Putin: Habecks grüner Gängelungsplan

+ Vertuschte Impfschäden? Die häufigste Todesursache ist „unbekannt“

+ Personalmangel bei der Polizei führt zu Aufhebung des Covid-Impfzwangs

Quelle: AUF1