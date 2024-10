Am Set: Podiumsdiskussion mit Beate Bahner und Gunter Frank – Globaler Staatsstreich der UNO

Vom 22. bis 23. September 2024 fand in New York ein von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachteter UN-Gipfel statt namens „Summit of the Future 2024“. Auf diesem haben mehrere Staaten, die genaue Anzahl ist nicht bekannt, einen neuen UN-Zukunftspakt abgeschlossen, der die Umsetzung der Agenda 2030 beinhalten soll. Auf den ersten Blick enthält diese 17 wohlklingende Ziele, darunter die Bekämpfung von Armut und Hunger oder die Verbesserung der medizinischen Versorgung.

In Weimar haben auf der Veranstaltung “DAS FESTIVAL” die Fachanwältin für Medizinrecht, Beate Bahner, sowie der Arzt und Autor, Gunter Frank, über den globalen Staatsstreich, der mit dieser Agenda verbunden ist, sowie über ihre bisherigen Rechercheergebnisse diskutiert. Beate Bahner brachte jüngst das Buch „WHO Pandemievertrag“ heraus und Gunter Frank „Das Staatsverbrechen“. Moderiert wurde die Veranstaltung von Walter van Rossum. Zur Offenlegung der eigentlichen Ziele der Agenda 2030 hat die Corona-Pandemie sehr viel beitragen, da das „Vortäuschen von Rechtsstaatlichkeit“, wie Bahner den aktuellen Zustand ausdrückt, immer offener zu Tage tritt. Doch auch andere Bereiche wie die angestrebte Klimaneutralität und die Digitalisierung des gesamten Lebens gehören mit dazu. Folgen Sie der spannenden Diskussion, die viele Hintergrundinformationen aufzeigt, welche die globalen Mächte sonst lieber im Verborgenen halten. Link zum Buch „WHO Pandemievertrag“: https://www.kopp-verlag.de/a/who-pandemievertrag%3A-der-finale-angriff-auf-ihre-freiheit?&6=57957742&otpcytokenid=57957742&CS=LB Link zum Buch „Das Staatsverbrechen“: https://shop.achgut.com/products/das-staatsverbrechen-warum-die-corona-krise-erst-dann-endet Die Podiumsdiskussion fand am 5.10.2024 im Rahmen von “DAS FESTIVAL” in Weimar statt. Hier der Link: https://dasfestival.eu/ Quelle: apolut