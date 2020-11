SchrangTV: Leipzig-Demo - was wirklich geschah!

Der 07.November 2020 wird in die Geschichte eingehen. Immer mehr Menschen erkennen die riesige Lüge hinter den Corona-Maßnahmen und schließen sich der Freiheitsbewegung an. Es war gigantisch vor Ort! Obwohl die Versammlung von der Polizei aufgelöst wurde, ging sie stundenlang weiter. Die Menschen schlossen sich zusammen und zeigten friedlichen, zivilen Ungehorsam. Was wirklich in Leipzig passiert ist, erfahrt ihr in der neuen Sendung von SchrangTV.

Quelle: SchrangTV