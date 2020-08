SOMMERMÄRCHEN 2020 - die ultimative Doku!

"VIELEN DANK - an alle Menschen die vor Ort waren, an die Veranstalter und Organisatoren, an alle anderen Redner und alle tollen Menschen, die diesen Tag so einzigartig gemacht haben! Aus mehreren Stunden Videomaterial von diesem einzigartigen Tag haben wir unsere Eindrücke und Empfindungen in dieser Doku verarbeitet. Es war ein ganz wichtiger Meilenstein für unsere Freiheit - Gänsehaut garantiert!" Dies schreibt Heiko Schrang.

Quelle: SchrangTV