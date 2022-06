Dr. Daniele Ganser: Ist Frieden möglich?

Der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser hat während dem Ukrainekrieg mit Alicia Kusumitra darüber gesprochen, ob Frieden überhaupt möglich ist, und wenn ja wie. Alicia Kusumitra wohnt in Guatemala, ist Mutter von sieben Kindern und Mayapriesterin. Das Gespräch wurde am 30. Mai 2022 aufgezeichnet.

Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER).

In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte.





