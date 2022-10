NEO: Der Irrsinn ist nicht mehr zu toppen

Täglich nimmt der Irrsinn in Deutschland zu und immer mehr Menschen erkennen diesen endlich. Hinter all diesen sichtbaren Ereignissen, gibt es aber eine unsichtbare Macht, die wiederum den meisten verborgen bleibt. Alle Details in der neuen Sendung von NEO - bitte teilt das Video mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der renommierte Journalist und Autor Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: " PS: Schrangs Herbstaktion läuft noch bis Ende Oktober für euch! erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: NEO