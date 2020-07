Neue Studie: Bill Gates steigert Armut und Hunger in Afrika

Der Kanal Lion Media berichtet über eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die die Versprechen der "Alliance for a green Revolution in africa (AGRA) untersucht hat, Kleinbauern in Afrika ein besseres Leben und den Hunger in vielen Ländern Afrikas zu halbieren. Hauptfinanziers von AGRA sind die Bill & Meldina Gates und die Rockefeller Stiftung. Das Ergebnis ist erschreckend. Armut und Hunger hat sich ausgeweitet, die Kleinbauern sind die verliere und Großkonzerne, an denen u.a. die Bill & Melinda Gates Stiftung Anteile hält, sind die großen Gewinner.

Quelle: LION Media