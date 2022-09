Blackout: Die Frage ist nicht ob, sondern wann er bevorsteht!

Blackout und Krisenvorsorge. Das Thema ist aktuell in aller Munde, doch wie verhalte ich mich in einer solchen Ausnahmesituation richtig? Was gibt es zu beachten und wie kann ich mich auf einen flächendeckenden, tagelangen Stromausfall vorbereiten? Im AUF1-Gespräch mit Stefan Spiegelsperger von Outdoor-Chiemgau.info spricht Vivien Vogt über diese wichtigen Themen. „Wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen.“

