NATO-Untersuchungsausschuss: Beeinflussung der Öffentlichen Meinung durch Medien und NGO

Jimmy C. Gerum, ein Filmproduzent aus Bayern , verantwortlich für das Kino-Abenteuer-Drama SO WEIT DIE FÜSSE TRAGEN (2001), bei seiner Erstausstrahlung in der ARD einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 2003, legt sich aus dieser Perspektive in gewisser Weise mit seinem früheren Arbeitgeber an. Er möchte ARD und ZDF an ihre Pflicht zu einer ausgewogenen Berichterstattung erinnern. Seine Initiative "Leuchtturm ARD - ORF - SRG" finden sie hier: https://leuchtturmard.de/

Unsere Experten zum Thema Medien:

Markus Fiedler (Freier Journalist, Biologe und Pädagoge)



Wilhelm Domke-Schulz (Dokumentarfilmer, Medienwissenschaftler),



Ralph Thomas Niemeyer (Autor, Journalist, Filmproduzent und Politiker. Bekannt als der Fragesteller in der Schabowski Pressekonferenz die zum Mauerfall geführt hat.



Quelle: Druschba FM