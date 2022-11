Nachrichten AUF1 vom 31. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Blackout-Gefahr: Versuchen Systemmedien nun Stromabschaltungen als Erfolg darzustellen?

+ Christian Hafenecker (FPÖ): „Gewessler kommunistischer Wolf im Klima-Schafspelz“

+ Deutschland: Ist die Einführung des Bürgergeldes ein Schritt zum Sozialkreditsystem?

+ Dresden: Erfolgreicher Bürgerprotest mit großer politischer Bandbreite

+ Brasilien: Wieder einmal gewinnt ein Globalisten-Kandidat mit hauchdünner Mehrheit

+ Corona: Wie lange wollen Systemvertreter noch am Pandemie-Schwindel festhalten?

+ „Berlin Mitte AUF1“: Hauptstadtstudio Berlin startet heute mit der ersten Sendung!

+ Die gute Nachricht: Mexiko schafft die nervige Sommerzeit ab

Kurzmeldungen:

+ Asyl-Vergewaltigungen im Trend: Wien schützt österreichische Frauen nicht

+ Schwarze besetzen Bühne: Rassismus-Theater in der Schweiz

+ Immer mehr Deutsche im Elend: Soziale Lage drastisch verschärft

+ Konservative Wende: Italien setzt ein Zeichen pro Familie

+ Originelle These: Warum es in der DDR keine Grünen gab

Quelle: AUF1