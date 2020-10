Schaf im Wolfspelz Teil 3: Die Welt beherrschen mit Pyramiden und Verträgen

"Ich habe die wohl längste und anstrengenste Recherche hinter mir. Genaugenommen bin ich noch immer mittendrin und das hier ist erst der Anfang. Es geht um die Frage: "Was ist eigentlich ein Vertrag und in welchen stecken wir so drin?" Denn viele fordern ja gerade nach Friedensverträgen, aber wer kann die überhaupt formulieren? Und wer unterschreibt dann?" Dies schreibt Meike Büttner.

Büttner weiter: "Und was, wenn die anderen gar nicht unterschreiben wollen und wer sind eigentlich diese anderen? Wer ist hier eigentlich gegen wen und gibt es tatsächlich so etwas wie einen Weltenherrscher? Zwischenfazit: ALLES ist Handelsrecht. Mehr dann in der nächsten Folge. Die Recherche hat vieles in mir ausgelöst und hat sich hin und wieder angefühlt wie eine Expedition zum Nordpol. Ein einsamer und eiskalter Ort, den noch nicht so viele gesehen haben. Aber wie es eben bei solch kräfteterrenden Expeditionen nun einmal auch ist:

Quelle: BÄMM