Evangelischer Pfarrer: Wir stecken mitten im 3. Weltkrieg

Der Prediger Jakob Tscharntke hielt am 11.10.2020 eine alarmierende Predigt in der evangelischen Freikirche Riedlingen. Mit klaren Worten teil er mit, dass die Welt sich im Moment in einem 3. Weltkrieg befinde. Dieser Weltkrieg wird, laut seiner Ansicht und seinen Quellen, global von einer kleinen Elite geführt, die die Kontrolle über praktisch alle Regierungen der Welt ausübt, um diese gegen ihre eigenen Völker kämpfen zu lassen. Er spricht beim Thema Corona klar von Terrorismus gegen die Menschheit und Menschlichkeit.

Prediger Tscharntke fand in den letzten 7 Monaten mehrfach klare Worte zum "Corona-Regime" und der Abschaffung aller Grundrechte, christlichen Werte und aller Menschlichkeit.



Ausschnitt aus seiner Predigt



Die vollständige Version der Predigt "Apostolicum Teil 9, "Der widerkommende Herr"

Quelle: Evangelischen Freikirche Riedlingen e.V.