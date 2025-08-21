Rechtsoffen: Linke wollen Klöckner stürzen!

Nun trifft der geballte Hass der Linken auch die "Konservativen". Julia Klöckner, die Präsidentin des Deutschen Bundestages soll zurücktreten, weil sie weitaus weniger Berührungsängste mit alternativen Medien wie COMPACT oder Nius hat, als es die Politische Korrektheit gestattet. Was ist da im Einzelnen vorgefallen? Und könnte dieser linksgrüne Rundumschlag die AfD und die Union näher zueinander führen? Paul Klemm und Dominik Reichert haben jede Menge Informationen gesammelt.

