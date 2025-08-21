Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Rechtsoffen: Linke wollen Klöckner stürzen!

Rechtsoffen: Linke wollen Klöckner stürzen!

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Nun trifft der geballte Hass der Linken auch die "Konservativen". Julia Klöckner, die Präsidentin des Deutschen Bundestages soll zurücktreten, weil sie weitaus weniger Berührungsängste mit alternativen Medien wie COMPACT oder Nius hat, als es die Politische Korrektheit gestattet. Was ist da im Einzelnen vorgefallen? Und könnte dieser linksgrüne Rundumschlag die AfD und die Union näher zueinander führen? Paul Klemm und Dominik Reichert haben jede Menge Informationen gesammelt.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte geruhe in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige