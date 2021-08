SchrangTV: Riesen Skandal - Buch verboten und zensiert!

Die Angst der Strippenzieher in den höheren Rängen scheint täglich zuzunehmen: Das Enthüllungsbuch „Kulturmarxismus“ von Benjamin Kaiser war auf dem Weg ein Bestseller zu werden und wurde nun bei Amazon aufgrund seiner Brisanz verboten! Dies schreibt der renommierte Youtuber Heiko Schrang auf "Schrang.TV".

Weiter schreibt Heiko Schrang: "Das enthaltene Wissen deckt wie kein anderes Buch die Hintergründe der aktuellen Machenschaften in Politik und Gesellschaft auf. Was noch dahinter steckt, erfahrt ihr in dieser Blitzsendung von SchrangTV Talk.

