Nachrichten AUF1 vom 13. Dezember 2022

+ „Stefan Magnet AUF1“: Neue Pandemie-Planspiele – Corona war für WHO nur ein Vorspiel

+ Transhumanismus: Leben in Ghettos mit Chips im Gehirn und Babyfabrik um die Ecke

+ Michael Nehls: „9 von 10 Corona-Toten hätten mit Vitamin D verhindert werden können“

+ China: Öl gegen Yuan – entsteht eine neue Weltordnung oder ein neuer Weltkrieg?

+ „Wirtschaft AUF1“: Lastenausgleich und Enteignung – wenn der Staat zum Räuber wird

+ NRW: Immer mehr Migrantengewalt – und noch mehr Geld für „Antirassismus“-Projekte

+ Musikalischer Widerstand: Vorweihnachtliche Konzert-Tour mit Maria Hubmer-Mogg

+ Die gute Nachricht: Wikinger-Schatz in Schweden entdeckt

Kurzmeldungen:

+ Kindeswegnahme: Mutter bei Genspritze von Gericht entrechtet

+ EU erpresst weiterhin Ungarn: Milliardenzahlungen gestoppt

+ Mehr Masken-Abfall als Quallen: Gesichtswindeln verschmutzen Meere

+ PC-Küche: Öko-Marxisten fordern Fleischverbot an Unis

+ Gefühlskalt: Keine Schweigeminute für den Kindermord von Illerkirchberg

Quelle: AUF1