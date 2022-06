AFFENPOCKEN – CORONA 2.0?!

Immer mehr Fälle von Affenpocken treten in Europa auf. Wo kommen diese so plötzlich her? Ein Laborunfall, eine neue P(l)andemie oder gar ein Corona-Impfschaden? Die Parallelen zu Corona und Verstrickungen der „üblichen Verdächtigen“ sind mehr als erschreckend!

Kaum ist Corona etwas aus dem Fokus, steht das nächste Virus bereit. Die Parallelen sind frappierend. Die Affenpockenviren sind wie aus dem Nichts aufgetaucht, nachdem sie vorher in P(l)andemie-Übungen durchexerziert wurden.

Auch die üblichen Beteiligten sind wieder mit am Start, sogar auf die gleiche Location wurde zurückgegriffen. Das Affenpockenvirus hat das Potenzial, das neue Corona zu werden oder gar zum Vertuschen von Impfschäden zu dienen! Die folgende Sendung gibt Aufschluss und offenbart einige erschreckende Parallelen zu Corona und den damit verbundenen Gefahren. AFFENPOCKEN – CORONA 2.0?! ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV