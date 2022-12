Zum Corona-Impfstart 2020: „Ich habe noch nie so viele Todesfälle gesehen….“ Bestattungsunternehmer John O´Looney aus GB

Der Bestattungsunternehmer J.O´Looney aus Großbritannien machte im Frühjahr 2021 auf sich aufmerksam, als er düstere Vorhersagen über einen möglichen Anstieg an Todesfällen für Oktober bis Dezember 2021 veröffentlichte. Da er als Bestatter Einblicke in Sterbeurkunden, Kontakte zu Pathologen und Krankenhaus-Pflegepersonal hat, gibt er Auffälligkeiten und Vergleiche kund. Seine persönlichen Erlebnisse in der Corona-Krise, u.a. was die medizinische Versorgung bei Covid in England betrifft sind erschreckend. Ebenso seine Erfahrungen mit hohen Politikern, die diese Corona-Politik steuern.

Interviewer: Wir freuen uns sehr, dass wir John O'Looney heute hier bei uns haben. Er ist Bestattungsunternehmer und leitet die Milton Keynes Family Funeral Services in Milton Keynes, England. John, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. O’Looney: Sehr gern. Danke, dass ich hier sein darf. Interviewer: Ich denke, die meisten unserer Zuschauer werden mit Ihren viralen Interviews vertraut sein, die Sie im Frühsommer und zu Beginn des Herbstes gegeben haben und in denen Sie eine düstere Warnung ausgesprochen haben. Sie erwähnten auch, dass Sie mit einer Gruppe von Experten in Kontakt standen und diese sagten, dass es im Oktober, November und Dezember zu einem enormen Anstieg der Todesfälle kommen würde. Und gerade jetzt sind wir mitten in der Erkältungs- und Grippesaison. Haben die aktuellen Ereignisse also Ihre damaligen Befürchtungen bestätigt? ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV